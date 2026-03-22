Szijjártó čelí vážnym obvineniam: Maďarský minister mal Rusku podávať „živé správy“ z rokovaní EÚ

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Washington Post priniesol vážne obvinenia.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v nedeľu poprel tvrdenia denníka The Washington Post (WP) o tom, že pravidelne informoval šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova o rokovaniach Európskej únie. Podľa maďarského ministra ide o lži.

Na článok medzičasom reagovali poľskí predstavitelia, pričom premiér Donald Tusk tvrdí, že správa o tom, že ľudia z okolia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána informujú Moskvu o stretnutiach EÚ, by nemala nikoho prekvapiť, píše TASR.

Tusk reagoval na sociálnej sieti

Denník Washington Post v sobotu s odvolaním na európskeho bezpečnostného predstaviteľa informoval, že Szijjártó počas prestávok na stretnutiach EU pravidelne telefonoval, aby poskytol svojmu ruskému náprotivku Sergejovi Lavrovovi „živé správy o tom, o čom sa diskutovalo,“ a možné riešenia.

Na správy reagoval aj poľský premiér Tusk a jeho ministri. „Správa, že Orbánovi ľudia informujú Moskvu o stretnutiach Rady EÚ o každom detaile, by nemala nikoho prekvapiť. O tom máme podozrenia už dlhý čas. To je jeden z dôvodov, prečo vystupujem iba v prípade, že je to nevyhnutné, a hovorím presne toľko, koľko je potrebné,“ napísal Tusk na sieti X.

Szijjártó v reakcii na Tuskov príspevok napísal, že namiesto „šírenia lží a nepravdivých správ“ by mal poľský premiér prísť do Budapešti podporiť opozíciu. „Naposledy to fungovalo… pre nás,“ uviedol. Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski v reakcii na článok amerického denníka na X napísal: „To by veľa vysvetľovalo, Péter“. Szijjártó znova uviedol, že ide o nepravdivé správy. Sikorski podľa neho šíri klamstvá, aby podporil maďarskú mimoparlamentnú stranu TISZA a vytvoril „provojnovú bábkovú vládu v Maďarsku“.

Kritika z poľskej vlády

Poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski uviedol, že maďarsko-ruská „láska kvitne“ a konanie maďarského ministra označil za „novú úroveň zrady demokratickej Európy“, informovala agentúra PAP. Szijjártó od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 absolvoval 16 oficiálnych návštev Moskvy, naposledy 4. marca, keď sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informuje WP.

Denník okrem toho uviedol, že ruské spravodajské služby údajne navrhli spôsob, ako „fundamentálne zmeniť celý základný rámec predvolebnej kampane“ v Maďarsku, a to „zinscenovaním pokusu o atentát“ na maďarského premiéra. Priateľské vzťahy Orbána s Moskvou podľa WP dlhodobo poskytujú Kremľu strategickú oporu v rámci EÚ a NATO. K tejto „potýčke“ medzi predstaviteľmi poľskej vlády a šéfom maďarskej diplomacie došlo pred pondelkovým stretnutím Orbána s poľským prezidentom Karolom Nawrockým v Budapešti.

Európska krajina obmedzila predaj pohonných hmôt: Na čerpacích staniciach sú problémy

