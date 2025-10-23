Ešte aj rok po ničivej tragédii našli telo: Povodne v Španielsku z minulého roka potvrdili ďalšiu obeť

Španielske úrady vo štvrtok potvrdili, že našli telo 56-ročného muža, ktorého vlani stiahol prúd vody počas rozsiahlych povodní v regióne Valencia na východe krajiny.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Testy DNA potvrdili, že telo nájdené v utorok v rieke Turia patrilo jednej z troch nezvestných osôb z 29. októbra 2024, uviedol vo vyhlásení súd vo Valencii. Povodne si celkovo vyžiadali viac ako 230 obetí. Úrady už muža formálne „vyhlásili za mŕtveho, podobne ako ďalšie dve osoby“, preto sa počet zosnulých nezvýšil, doplnil súd. Voda odplavila telo približne 30 kilometrov od mesta Pedralba do obce Manises.
Vinu hádžu na zlý bezpečnostný systém, pokračujú aj protesty
Štátny pohreb sa bude konať vo Valencii 29. októbra pri príležitosti výročia tragédie, ktorá vyvolala otázky o bezpečnosti systémov varovania a zásahu záchranných zložiek. Aktivisti odvtedy často demonštrujú a požadujú odstúpenie predsedu regionálnej vlády Carlosa Mazóna za jeho prístup k riešeniu povodní. Ďalší protest je naplánovaný na sobotu.
Regionálne úrady trvajú na tom, že nemali potrebné informácie, aby mohli ľudí v predstihu varovať, píše AFP. Prisľúbili však, že budú vynakladať obrovské úsilie na obnovu až do konca svojho funkčného obdobia v roku 2027.
