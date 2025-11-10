Erika Barkolová prezradila, čo jej naháňa najväčší strach. Mnohí by ste to netipovali

Foto: Instagram (barkolova_erika)

Frederika Lyžičiar
Našla silu v pokoji a krásu v obyčajnosti.

Sympatická moderátorka Erika Barkolová patrí k ženám, ktoré sa nikdy nebáli hovoriť otvorene o svojom živote.

Roky pred kamerou ju naučili zvládať tlak aj s úsmevom čeliť problémom, no aj ona má svoje obavy, sny a hodnoty, ktoré sa s časom menia. V rozhovore pre Nový Čas prezradila, čoho sa bojí, po čom ešte túži a kto ju v živote najviac ovplyvnil.

O strachu z ľudí aj z hĺbky

Erika otvorene priznala, že nie všetky strachy sa dajú prekonať. Niektoré sa v nej usadili hlboko a sprevádzajú ju celý život.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)


„Najviac sa bojím zlých ľudí a mám pocit, že ich je stále viac a viac. Zákerných a takých, čo sa iba hrajú, že chcú pomôcť. Bojím sa aj výšok, preto lozím v Tatrách iba na niektorých túrach. Bojím sa výťahov, uzavretých priestorov, a aj hĺbky,“ hovorí úprimne.

Za kariérou sa už neženie

