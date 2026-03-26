Emócie na koncerte Petra Cmorika: Žiadosť o ruku v priamom prenose a hrdí synovia v hľadisku

Foto: Instagram (petercmorikband), Profimedia

Frederika Lyžičiar
20 rokov oslávil naozaj veľkolepo.

Na pódiu stojí už dve desaťročia, no výnimočný večer, aký zažil teraz, nemá vo svojej kariére obdobu.

Dvadsať rokov na hudobnej scéne si žiada výnimočnú oslavu. Spevák Peter Cmorik ju premenil na večer plný hudby, silných emócií a nezabudnuteľných momentov, ktoré si budú pamätať nielen fanúšikovia, ale aj jeho najbližší. Na pódiu už zažil rôzne nečakané situácie, no to, čo sa odohralo tentoraz, patrilo medzi tie najsilnejšie.

Jeho kariéra započala v roku 2006 víťazstvom v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Jubilejných 20 rokov oslávil koncertom, na ktorom nechýbali známi hostia ani jeho najbližší, o tomto výnimočnom večeri prehovoril pre denník Nový Čas.

 

Rodinný moment, ktorý mal pre neho veľký význam

Na pódiu sa objavil po boku viacerých hudobných kolegov, medzi ktorými nechýbali Kuly, Zuzana Smatanová, Peter Bič či Ondřej Brzobohatý. Veľmi silným momentom bolo aj spoločné vystúpenie s jeho manželkou Danielou Lovlin, ktoré pre neho znamenalo naozaj veľa.

„Musím sa priznať, že som plný emócií, pretože pre nás s Danielkou bude mať tento koncert ešte ďalší jedinečný a neopakovateľný rozmer. Naše deti nás budú prvýkrát v živote vidieť na javisku spoločne,“ priznal Peter Cmorik.

 

Taktiež talentovaný spevák povedal, že ich synovia doteraz nemali možnosť vidieť oboch rodičov vystupovať naraz, keďže koncerty bývajú pre deti časovo náročné. „Zatiaľ nás videli len osobitne – Danielku na koncerte s Mirom Jarošom a mňa len raz na zvukovej skúške. Vždy hrám totiž neskoro a deti nevládali byť tak dlho hore,“ vysvetlil.

Ako Peter hovorí, dnes už vyrástli natoľko, že si tieto momenty dokážu naplno uvedomiť. „Už sú veľkáči, tak si to budú aj pamätať. Dúfam, že budú na nás hrdí,“ dodal s tým, že reakcia jeho synov ho veľmi dojala. „Boli dojatí, bolo to veľa emócií naraz,“ vyjadril sa.

Nečakané prekvapenie priamo z publika

Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

