Emócie na koncerte Petra Cmorika: Žiadosť o ruku v priamom prenose a hrdí synovia v hľadisku

Na pódiu stojí už dve desaťročia, no výnimočný večer, aký zažil teraz, nemá vo svojej kariére obdobu.
Dvadsať rokov na hudobnej scéne si žiada výnimočnú oslavu. Spevák Peter Cmorik ju premenil na večer plný hudby, silných emócií a nezabudnuteľných momentov, ktoré si budú pamätať nielen fanúšikovia, ale aj jeho najbližší. Na pódiu už zažil rôzne nečakané situácie, no to, čo sa odohralo tentoraz, patrilo medzi tie najsilnejšie.
Jeho kariéra započala v roku 2006 víťazstvom v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Jubilejných 20 rokov oslávil koncertom, na ktorom nechýbali známi hostia ani jeho najbližší, o tomto výnimočnom večeri prehovoril pre denník Nový Čas.
Rodinný moment, ktorý mal pre neho veľký význam
Na pódiu sa objavil po boku viacerých hudobných kolegov, medzi ktorými nechýbali Kuly, Zuzana Smatanová, Peter Bič či Ondřej Brzobohatý. Veľmi silným momentom bolo aj spoločné vystúpenie s jeho manželkou Danielou Lovlin, ktoré pre neho znamenalo naozaj veľa.
„Musím sa priznať, že som plný emócií, pretože pre nás s Danielkou bude mať tento koncert ešte ďalší jedinečný a neopakovateľný rozmer. Naše deti nás budú prvýkrát v živote vidieť na javisku spoločne,“ priznal Peter Cmorik.
Taktiež talentovaný spevák povedal, že ich synovia doteraz nemali možnosť vidieť oboch rodičov vystupovať naraz, keďže koncerty bývajú pre deti časovo náročné. „Zatiaľ nás videli len osobitne – Danielku na koncerte s Mirom Jarošom a mňa len raz na zvukovej skúške. Vždy hrám totiž neskoro a deti nevládali byť tak dlho hore,“ vysvetlil.
Ako Peter hovorí, dnes už vyrástli natoľko, že si tieto momenty dokážu naplno uvedomiť. „Už sú veľkáči, tak si to budú aj pamätať. Dúfam, že budú na nás hrdí,“ dodal s tým, že reakcia jeho synov ho veľmi dojala. „Boli dojatí, bolo to veľa emócií naraz,“ vyjadril sa.
