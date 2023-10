Eduard Heger v statuse ľudí prosí o finančné dary, vyzýva tiež na vstup do strany. U niektorých sa s pochopením nestretol

Parlamentné voľby nedopadli pre stranu Eduarda Hegera ani zďaleka tak, ako by si jej predstavitelia želali. Volebný výsledok v praxi znamená, že Demokrati od štátu žiadne peniaze nedostanú a musia sa tak boriť s finančnými záväzkami nadobudnutými počas predvolebnej kampane. Okrem vlastných finančných zdrojov je strana odkázaná aj na pomoc od ľudí.

Finančná pomoc, ale aj vstup do strany

Bývalý premiér v úvode statusu voličom ďakuje za podporu a píše, že aj zlý volebný výsledok môže znamenať pozitívny posun strany smerom do budúcna. „Áno, aj my sme sklamaní z výsledku volieb, ale všetko zlé je na niečo dobré a na náš volebný výsledok sa môžeme pozerať aj ako na príležitosť na to, aby sme zo strany Demokrati vybudovali silnú stredopravú prozápadnú stranu s kvalitným tímom,“ začína Heger.

Pri tejto príležitosti vyzýva potenciálnych záujemcov o vstup do strany, aby sa ozvali a pomohli vybudovať silné základne po celom Slovensku. „Preto, ak to cítite podobne, prosím napíšte nám na [email protected], že chcete vstúpiť do strany Demokrati. Každého jedného z Vás budeme vzápätí kontaktovať. Spoločne vybudujeme silnú a odborne zdatnú členskú základňu po celom Slovensku.“

Bez reakcie neostala ani finančná stránka Demokratov. V tomto prípade Eduard Heger vyzýva a prosí všetkých ľudí, ktorí by chceli stranu podporiť, aby poslali finančný dar na uvedený bankový účet. „Ako viete, náš volebný výsledok veľmi tesne pod 3% znamená, že nedostaneme žiadnu finančnú pomoc od štátu na činnosť strany. Obraciame sa preto na Vás s tým, aby ste nám pomohli aj v tejto oblasti,“ píše Heger.

Pochopiteľne, v komentároch sa objavilo hneď niekoľko používateľov, ktorým sa výzva nepáčila a to obzvlášť v náročnej dobe, kedy mnohí obyvatelia ledva pokrývajú svoje nevyhnutné výdavky. Na druhej strane, niekoľko podporovateľov sa vyjadrilo kladne a napísali, že strane finančný dar odoslali.