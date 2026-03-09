Dvojica ukázala, ako vyzerá bežný byt v Iráne: Je podobný tým slovenským

Michaela Olexová
Prejdeme bránou do vstupnej haly, kde steny zdobí kameň, podlahu dekoratívny medailón a steny obraz jednorožcov.

Video sa na internete objavilo už pred piatimi mesiacmi, no v posledných dňoch ho z tragických dôvodov algoritmy opäť vytiahli na hlavnú stránku platformy YouTube.

Realitu života v Teheráne pred začiatkom konfliktu ukázala dvojica cestovateľov – Reza a Mahsa – na svojom kanáli Reza and Mahsa Travellers.

Najprv nás zaviedli do ulíc mesta, kde žilo pred útokom približne 10 miliónov ľudí – v celej metropolitnej oblasti malo žiť vyše 17 miliónov obyvateľov. Následne nám ukázali skutočný obývaný domov jednej rodiny.

Čisté a udržiavané ulice a pohľad do novej budovy

Video začína záberom na jednu z ulíc v centre mesta. Kamera zachytáva čisté a udržiavané ulice a domy s pootvorenými oknami, klimatizačnými jednotkami a viditeľným elektrickým vedením. Ulice dopĺňa zeleň – popínavé rastliny, stromy a kríky.

„Centrum mesta je veľmi husto obývané,“ uvádza pár v popise pri záberoch. „Počet domov je tiež veľmi vysoký.“

ulice Teheránu
Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Po prechádzke ulicou nás dvojica zavedie do vnútra typického obytného domu. Prejdeme bránou do vstupnej haly, kde steny zdobí kameň, podlahu dekoratívny medailón a steny obraz bielych jednorožcov s fialovým LED osvetlením. Pár vysvetľuje, že budova je len dva roky stará, a preto v nej nájdeme prvky modernej architektúry. „Vo všetkých nových budovách je výťah. Táto má štyri poschodia,“ dodáva dvojica.

Pred vstupom do bytu ukazujú schodisko a upozorňujú, že všade v budove je stavebným materiálom najmä kameň. Núdzové východy sú označené v perzštine aj v angličtine – preložené anglické výrazy sú bežnou súčasťou metropoly.

Vstup do bytu vedie cez bunkovú predsieň, odkiaľ sa dostaneme do jedného z dvoch bytov. Podlahu opäť zdobí medailón a na vchodových dverách je kovové klopadlo.

Iránci sa pred vstupom do bytu vyzujú

Byt má rozlohu 150 m² a cena za takúto nehnuteľnosť by sa pohybovala medzi 80 až 150 miliónmi iránskych tomanov za meter štvorcový.

Vzhľadom je s výnimkou drobných detailov veľmi podobný modernejším slovenským domom. Najúdernejším prvkom je práve jeho rozloha – priestor je priestranný, otvorený a neklaustrofobický. Steny a príslušenstvo sú ladené do bielych tónov, s výnimkou modrých pohoviek a farebných kobercov. Pár prezrádza, že Iránci koberce milujú. V dome sú v každej miestnosti a podľa autorov videa sú naozaj prekrásne.

perzský koberec
Ilustračná foto: Ninara from Helsinki, Finland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Prehliadka pokračuje ďalšími farebnými detailmi – pestro zdobenými nástennými hodinami či orámovaným ručne šitým kobercom na stene.

V byte stojí elektronika ázijských značiek a prítomný je aj router na optický internet, ktorý má byť rýchly a cenovo dostupný. Internet s rýchlosťou 200 megabitov za sekundu a 240 GB úložného priestoru by stál približne 180-tisíc tomanov, čo v čase natáčania videa predstavovalo len 1,74 €.

Iránci radi čítajú – polica je plná kníh a v miestnych knižniciach nájdete množstvo poézie domácej tvorby. Ako u nás, aj Iránci sa po príchode domov vyzujú, čo vysvetľuje, prečo sú ich domy vždy čisté.

Všetky domácnosti mali mať vodu, elektrinu, plyn aj mobilné pripojenie

