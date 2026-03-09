Dvojica ukázala, ako vyzerá bežný byt v Iráne: Je podobný tým slovenským

Video sa na internete objavilo už pred piatimi mesiacmi, no v posledných dňoch ho z tragických dôvodov algoritmy opäť vytiahli na hlavnú stránku platformy YouTube.
Realitu života v Teheráne pred začiatkom konfliktu ukázala dvojica cestovateľov – Reza a Mahsa – na svojom kanáli Reza and Mahsa Travellers.
Najprv nás zaviedli do ulíc mesta, kde žilo pred útokom približne 10 miliónov ľudí – v celej metropolitnej oblasti malo žiť vyše 17 miliónov obyvateľov. Následne nám ukázali skutočný obývaný domov jednej rodiny.
Čisté a udržiavané ulice a pohľad do novej budovy
Video začína záberom na jednu z ulíc v centre mesta. Kamera zachytáva čisté a udržiavané ulice a domy s pootvorenými oknami, klimatizačnými jednotkami a viditeľným elektrickým vedením. Ulice dopĺňa zeleň – popínavé rastliny, stromy a kríky.
„Centrum mesta je veľmi husto obývané,“ uvádza pár v popise pri záberoch. „Počet domov je tiež veľmi vysoký.“
Po prechádzke ulicou nás dvojica zavedie do vnútra typického obytného domu. Prejdeme bránou do vstupnej haly, kde steny zdobí kameň, podlahu dekoratívny medailón a steny obraz bielych jednorožcov s fialovým LED osvetlením. Pár vysvetľuje, že budova je len dva roky stará, a preto v nej nájdeme prvky modernej architektúry. „Vo všetkých nových budovách je výťah. Táto má štyri poschodia,“ dodáva dvojica.
Pred vstupom do bytu ukazujú schodisko a upozorňujú, že všade v budove je stavebným materiálom najmä kameň. Núdzové východy sú označené v perzštine aj v angličtine – preložené anglické výrazy sú bežnou súčasťou metropoly.
Vstup do bytu vedie cez bunkovú predsieň, odkiaľ sa dostaneme do jedného z dvoch bytov. Podlahu opäť zdobí medailón a na vchodových dverách je kovové klopadlo.
Iránci sa pred vstupom do bytu vyzujú
Byt má rozlohu 150 m² a cena za takúto nehnuteľnosť by sa pohybovala medzi 80 až 150 miliónmi iránskych tomanov za meter štvorcový.
Vzhľadom je s výnimkou drobných detailov veľmi podobný modernejším slovenským domom. Najúdernejším prvkom je práve jeho rozloha – priestor je priestranný, otvorený a neklaustrofobický. Steny a príslušenstvo sú ladené do bielych tónov, s výnimkou modrých pohoviek a farebných kobercov. Pár prezrádza, že Iránci koberce milujú. V dome sú v každej miestnosti a podľa autorov videa sú naozaj prekrásne.
Prehliadka pokračuje ďalšími farebnými detailmi – pestro zdobenými nástennými hodinami či orámovaným ručne šitým kobercom na stene.
V byte stojí elektronika ázijských značiek a prítomný je aj router na optický internet, ktorý má byť rýchly a cenovo dostupný. Internet s rýchlosťou 200 megabitov za sekundu a 240 GB úložného priestoru by stál približne 180-tisíc tomanov, čo v čase natáčania videa predstavovalo len 1,74 €.
Iránci radi čítajú – polica je plná kníh a v miestnych knižniciach nájdete množstvo poézie domácej tvorby. Ako u nás, aj Iránci sa po príchode domov vyzujú, čo vysvetľuje, prečo sú ich domy vždy čisté.
Nahlásiť chybu v článku