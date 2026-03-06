Družba stojí už viac než mesiac: Slovnaft obmedzil výrobu aj export palív a prechádza na strategické zásoby

Rafinéria Slovnaft už 39 dní nedostáva ropu cez ropovod Družba a prešla na obmedzený režim výroby. V najbližších dňoch začne čerpať strategické zásoby štátu, ktoré majú pokryť domáci dopyt približne na jeden mesiac. Podľa šéfa spoločnosti Gabriela Szabóa je situácia zvládnuteľná, no dlhodobé zastavenie dodávok by prinieslo technologické aj ekonomické problémy, povedal v rozhovore pre Hospodárske noviny.
Slovenská rafinéria Slovnaft funguje už viac ako mesiac bez dodávok ropy z východu. Ropovod Družba, ktorý je pre Slovensko hlavnou trasou prepravy suroviny, je odstavený a ropa cez Ukrajinu neprúdi už 39 dní. Rafinéria preto prešla na obmedzený režim výroby a pripravuje sa na čerpanie strategických zásob štátu.
Problém mal vzniknúť na ukrajinskej strane
Generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó vysvetlil, že dôvody výpadku dodávok nie sú úplne jednoznačné. Podľa informácií od prevádzkovateľov na trase ropovodu došlo na ukrajinskej strane k poškodeniu infraštruktúry.
„My sme dostali informáciu o tom, že tá prevádzka je prerušená na ukrajinskej strane. Keď sme sa dopytovali, čo je dôvodom, odpoveď bola, že bola zasiahnutá jedna veľká ropná nádrž; išlo o 75-tisíc kubíkov ropy, ktorá horí, a z toho dôvodu je táto prevádzka prerušená. Dostali sme ubezpečenie o tom, že ak sa požiar uhasí, tak sa Družba spustí,“ dodal Szabó.
Objavili sa aj ďalšie technické komplikácie
Podľa Szabóa sa následne objavili aj ďalšie komplikácie vrátane problémov s riadiacimi systémami a dodávkami elektrickej energie potrebnej na prevádzku kompresorov. Rafinéria zatiaľ funguje z vlastných zásob ropy, tie sa však čoskoro vyčerpajú. Slovnaft preto začne čerpať strategické zásoby Slovenskej republiky.
„Čiže ako som povedal, vlastné zásoby budú vyčerpané teraz v priebehu pár dní, od víkendu začneme používať 250 000 ton od štátu“, uviedol generálny riaditeľ Slovnaftu. Tieto zásoby majú podľa vedenia rafinérie pokryť spotrebu približne na jeden mesiac. Slovnaft na zabezpečenie domáceho trhu potrebuje denne spracovať tisíce ton ropy.
„Na to, aby sme vedeli zásobovať slovenský trh, tak potrebujeme zhruba 8 000 ton. Áno, čiže keď si to vydelíte, tak prídeme na to, že to je zhruba niečo cez mesiac,“ skonštatoval Szabó. Aby sa dostupné zásoby využili prioritne pre Slovensko, spoločnosť zároveň pristúpila k obmedzeniu exportu palív.
Dlhodobý režim by bol neefektívny
Podľa generálneho riaditeľa Slovnaftu „neexportujeme, no musíme nahradiť tieto objemy z nejakých tretích strán, ktoré sa snažíme importovať do jednotlivých krajín“. Rafinéria zároveň funguje na minimálny výkon. Slovnaft má dve hlavné destilačné jednotky, z ktorých je v súčasnosti v prevádzke len jedna.
„Máme v Slovnafte dve destilačné jednotky. Keď to opäť prirovnám k dvom hrncom, každý z nich vie spracovať denne 8,5-tisíca ton ropy. Jeden hrniec sme vypli, v druhom spracovávame, teraz tuším, 7,5-tisíca, čiže ideme tiež na nejaký obmedzený výkon,“ upresnil Szabó.
Podľa Szabóa ide o technologicky aj ekonomicky neefektívny režim výroby. Rafinérie sú totiž navrhnuté na plnú kapacitu a ich dlhodobá prevádzka na minimálnom výkone znamená vyššie náklady. „Rafinéria, keď beží na nízkom výkone, je to neefektívne. Je to ako variť vajíčko v desaťlitrovom hrnci plnom vody. Je to trápenie pre celú technológiu, trápenie pre ľudí, je to míňanie energií,“ dodal.
Ropu privážajú tankery cez Chorvátsko
Slovnaft preto paralelne zabezpečuje alternatívne dodávky ropy z rôznych krajín prostredníctvom tankerov, ktoré prichádzajú do chorvátskeho terminálu Omišalj. Tie by mali postupne doplniť surovinu potrebnú pre výrobu palív.
„Kontinuálne objednávame stále ďalšie tankery, čiže už sme teraz nad číslom, ktoré je väčšie ako sedem. Prvý tanker, ktorý prišiel z Líbye, sa už vyčerpáva v chorvátskom termináli Omišalj v Jadranskom mori. Ďalšie tankery sú očakávané v priebehu niekoľkých dní. Bolo zlé počasie, čiže možno to bude omeškané o nejaké 2-3 dni maximálne. Zatiaľ, čo sme dostali informácie od prepravcov, sa zdá, že sme v poriadku,“ dodal generálny riaditeľ v rozhovore pre denník Hospodárske noviny.
