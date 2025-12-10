Druhý incident na železnici: V areáli depa sa vykoľajil ďalší vlak, príčiny preverujú

V okolí bratislavskej Hlavnej stanice došlo dnes k dvom samostatným prípadom vykoľajenia vlakov. Železničná polícia potvrdila, že ani jedna z udalostí si nevyžiadala zranenia cestujúcich či personálu.
O incidentoch informoval Policajný zbor SR na facebookovej sieti a dodal, že hliadky boli vyslané k obom incidentom v priebehu dopoludnia.
Prvé vykoľajenie spôsobil problém s výhybkou
K prvej udalosti došlo krátko pred 08.30 v časti Odstavné pri Hlavnej stanici. Podľa doterajších zistení bola príčinou nesprávne postavená výhybka. Polícia uviedla že „pravdepodobne z dôvodu nesprávne postavenej výhybky došlo k vykoľajeniu koľajovej motorovej jednotky“. Dychová skúška rušňovodiča bola negatívna.
V depe sa o tri hodiny neskôr vykoľajil rušeň
Krátko pred 11.30 boli policajné hliadky vyslané aj k druhej udalosti, tentoraz do areálu železničného depa. Polícia uvádza že „k vykoľajeniu rušňa došlo pravdepodobne z dôvodu doposiaľ neznámej technickej príčiny“.
Na objasňovaní okolností pracujú policajti odboru železničnej polície v Bratislave. Ako polícia doplnila, „objasňovaním okolností a príčin obidvoch prípadov sa zaoberajú policajti odboru železničnej polície v Bratislave“.
