Druhý incident na železnici: V areáli depa sa vykoľajil ďalší vlak, príčiny preverujú

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
V Bratislave sa v priebehu jediného dňa vykoľajili dva vlaky, polícia preveruje okolnosti oboch incidentov.

V okolí bratislavskej Hlavnej stanice došlo dnes k dvom samostatným prípadom vykoľajenia vlakov. Železničná polícia potvrdila, že ani jedna z udalostí si nevyžiadala zranenia cestujúcich či personálu.

O incidentoch informoval Policajný zbor SR na facebookovej sieti a dodal, že hliadky boli vyslané k obom incidentom v priebehu dopoludnia.

Prvé vykoľajenie spôsobil problém s výhybkou

K prvej udalosti došlo krátko pred 08.30 v časti Odstavné pri Hlavnej stanici. Podľa doterajších zistení bola príčinou nesprávne postavená výhybka. Polícia uviedla že „pravdepodobne z dôvodu nesprávne postavenej výhybky došlo k vykoľajeniu koľajovej motorovej jednotky“. Dychová skúška rušňovodiča bola negatívna.

V depe sa o tri hodiny neskôr vykoľajil rušeň

Krátko pred 11.30 boli policajné hliadky vyslané aj k druhej udalosti, tentoraz do areálu železničného depa. Polícia uvádza že „k vykoľajeniu rušňa došlo pravdepodobne z dôvodu doposiaľ neznámej technickej príčiny“.

Na objasňovaní okolností pracujú policajti odboru železničnej polície v Bratislave. Ako polícia doplnila, „objasňovaním okolností a príčin obidvoch prípadov sa zaoberajú policajti odboru železničnej polície v Bratislave“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac