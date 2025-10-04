Dron v Nemecku má svoju dohru: Zadržali muža podozrivého z jeho riadenia. Takýto trest mu hrozí

Ilustračná foto: TASR

Zuzana Veslíková
TASR
V správnom konaní mu teraz hrozí pokuta.

Po spozorovaní dronu v okolí letiska v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zadržali muža podozrivého z toho, že toto bezpilotné lietadlo riadil. V sobotu to polícia potvrdila pre agentúru DPA, informuje TASR.

Čo sa stalo?

K incidentu došlo v piatok dopoludnia – v rovnaký deň, keď pozorovania dronov na letisku v Mníchove spôsobili bezpečnostný poplach a viedli k pozastaveniu jeho prevádzky, čo zasiahlo tisíce cestujúcich.

Na frankfurtskom letisku, najväčšom v Nemecku, nebolo potrebné prerušiť lety, pretože dron, ktorý vletel do ochrannej zóny, hneď zaistili, uviedol hovorca polície pre DPA. Podľa jeho slov nie sú žiadne známky, že by zadržaný 41-ročný muž mal nejaké spojenie s Ruskom.

Foto: TASR/AP

Nie je nezvyčajné, že súkromné drony prelietavajú napríklad nad väznicami, letiskami alebo vojenskými základňami, aby robili kamerami zakázané zábery, doplnil hovorca s tým, že lacných dronov je v súčasnosti „ako piesku v mori“.

Spolková polícia má na letisku Frankfurt nad Mohanom systém detekcie bezpilotných lietadiel, tie však opakovane hlásia aj piloti lietadiel či vodiči. Po spozorovaní dronov na mníchovskom letisku dva dni po sebe sa v Nemecku diskutuje o posilnení ochrany letísk.

