Dráma pri bytovke: Našli 14-ročné dievča s vážnymi zraneniami. Zrejme vypadlo z okna na 8. poschodí

Poltárom otriasla vážna udalosť. Záchranári boli privolaní k bytovému domu, kde našli 14-ročné dievča so závažnými zraneniami, ktoré si podľa prvotných informácií spôsobila pravdepodobným pádom z okna. Volajúci, ktorý pomoc privolal, zatiaľ nie je známy.

Ako informovala TV JOJ, tínedžerka pravdepodobne vypadla z okna bytu na ôsmom poschodí. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý poskytol okamžitú pomoc.

Dievča uviedli do umelého spánku

Ten pristával na poltárskom futbalovom ihrisku v utorok ráno. Posádka si na mieste prebrala pacientku od záchranárov. „Pre závažnosť zranení ju uviedli do umelého spánku. So zabezpečenými základnými životnými funkciami a s diagnózou polytrauma ju letecky previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ objasnila hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Polícia aktuálne preveruje všetky okolnosti incidentu a zisťuje, čo presne pádu predchádzalo.