Dráma na Hlavnej stanici v Bratislave: Žena začala rodiť na stanici priamo pred policajtmi, konať museli okamžite

Nina Malovcová
Policajti pomohli žene porodiť priamo na stanici.

Na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave sa odohrali dramatické chvíle. Namiesto bitky medzi občanmi pod vplyvom alkoholu či stratených turistov sa odohrala omnoho zriedkavejšia udalosť. Policajti železničnej polície museli zasahovať pri žene, ktorá začala rodiť priamo v priestoroch stanice.

O udalosti informovala polícia na sociálnej sieti. Všetko sa odohralo dnes krátko pred 04.00 h, keď hliadka spozorovala ženu sediacu na zemi, ktorá nezrozumiteľne kričala.

Pôrod priamo pred policajtmi

Policajti k žene okamžite pristúpili a snažili sa s ňou komunikovať. Všimli si, že krváca, pričom situácia sa rýchlo vyhrotila. Žena priamo pred nimi porodila dieťa. Na miesto bezodkladne privolali rýchlu zdravotnícku pomoc a začali poskytovať prvú pomoc.

Žena bola podľa informácií v silnom šoku. Policajti s ňou počas celého zásahu komunikovali a snažili sa ju udržať pri vedomí. Zároveň dohliadali aj na novonarodené dieťa. Ich rýchla reakcia bola v prvých momentoch po pôrode kľúčová.

Zásah sa skončil prevozom do nemocnice

Po príchode záchranárov policajti ženu aj dieťa odovzdali do ich starostlivosti. Záchranná zdravotná služba ich následne previezla do jednej z bratislavských nemocníc, kde im poskytli ďalšiu zdravotnú starostlivosť.

Odporúčané články
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

