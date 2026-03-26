Dráma na Hlavnej stanici v Bratislave: Žena začala rodiť na stanici priamo pred policajtmi, konať museli okamžite

Na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave sa odohrali dramatické chvíle. Namiesto bitky medzi občanmi pod vplyvom alkoholu či stratených turistov sa odohrala omnoho zriedkavejšia udalosť. Policajti železničnej polície museli zasahovať pri žene, ktorá začala rodiť priamo v priestoroch stanice.
O udalosti informovala polícia na sociálnej sieti. Všetko sa odohralo dnes krátko pred 04.00 h, keď hliadka spozorovala ženu sediacu na zemi, ktorá nezrozumiteľne kričala.
Pôrod priamo pred policajtmi
Policajti k žene okamžite pristúpili a snažili sa s ňou komunikovať. Všimli si, že krváca, pričom situácia sa rýchlo vyhrotila. Žena priamo pred nimi porodila dieťa. Na miesto bezodkladne privolali rýchlu zdravotnícku pomoc a začali poskytovať prvú pomoc.
Žena bola podľa informácií v silnom šoku. Policajti s ňou počas celého zásahu komunikovali a snažili sa ju udržať pri vedomí. Zároveň dohliadali aj na novonarodené dieťa. Ich rýchla reakcia bola v prvých momentoch po pôrode kľúčová.
Zásah sa skončil prevozom do nemocnice
Po príchode záchranárov policajti ženu aj dieťa odovzdali do ich starostlivosti. Záchranná zdravotná služba ich následne previezla do jednej z bratislavských nemocníc, kde im poskytli ďalšiu zdravotnú starostlivosť.
