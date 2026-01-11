Dráma na detskom vleku: Muž po zrážke so sánkarom upadol do bezvedomia

Horskí záchranári pomáhali v sobotu (10. 1.) večer 55-ročnému mužovi, ktorého na detskom vleku v Mýte pod Ďumbierom zrazil sánkar.
Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti informovala, že muž upadol do bezvedomia a utrpel poranenie hlavy a úst spojené s krvácaním.
Na miesto dorazili záchranári z Nízkych Tatier
Keďže posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z Bystrej nebola dostupná, na pomoc mužovi smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry.
Po ich príchode na miesto bol už muž pri vedomí.
HZS dodala, že po vyšetrení a ošetrení ho horskí záchranári odovzdali do starostlivosti posádke RZP, ktorá medzitým prišla na miesto nehody.
Odporúčané články
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku