Dráma na detskom vleku: Muž po zrážke so sánkarom upadol do bezvedomia

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Horskí záchranári muža odovzdali do starostlivosti posádke RZP.

Horskí záchranári pomáhali v sobotu (10. 1.) večer 55-ročnému mužovi, ktorého na detskom vleku v Mýte pod Ďumbierom zrazil sánkar.

Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti informovala, že muž upadol do bezvedomia a utrpel poranenie hlavy a úst spojené s krvácaním.

Na miesto dorazili záchranári z Nízkych Tatier

Keďže posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z Bystrej nebola dostupná, na pomoc mužovi smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry.

Po ich príchode na miesto bol už muž pri vedomí.

HZS dodala, že po vyšetrení a ošetrení ho horskí záchranári odovzdali do starostlivosti posádke RZP, ktorá medzitým prišla na miesto nehody.

