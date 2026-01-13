Dovolenkový raj zhasol: Muž spôsobil blackout, uviazol v elektrickom vedení. Je zázrak, že prežil

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Tím záchranárov musel pri jeho oslobodzovaní vypnúť elektrinu na celom ostrove.

Americký paraglajdista Michael Travis Langhart si užíval dovolenku na jednom z thajských ostrovov. V zoskokoch padákom nie je nováčikom – skúsený letec mal dokonca licenciu vydanú priamo thajskou asociáciou leteckých športov.

O to väčšie prekvapenie čakalo záchranárov, ktorí vyrážali na záchrannú akciu na ostrov Ko Lan s cieľom oslobodiť skúseného športovca. Pri pristávaní na úrovni miestnej pláže Tawaen totiž nezvládol let a ovládanie svojho padáka, informuje CNN Prima News s odvolaním sa na thajský portál Khaosod.

Ostal visieť vo vzduchu, počas záchrany zhasol celý ostrov

Pri dopade Langhart zrejme nezvládol pristávací manéver. Popruhy jeho padáku sa zamotali do vedenia, ktoré je určené na prenos elektriny pri vysokom napätí.

Ako zázrakom muž však priamo zasiahnutý silným prúdom elektriny nebol. Namiesto toho ostal bezvládne visieť hlavou nadol vo výške asi 10 metrov nad zemou. Podľa svedkov mal kričať o pomoc, až kým si ho nevšimli okoloidúci turisti.

Američana však nebolo možné oslobodiť, kým bolo elektrické vedenie pod prúdom. Tím záchranárov preto musel pri jeho oslobodzovaní požiadať dodávateľa o to, aby mohli prerušiť elektrinu pre úplne celý ostrov.

Výpadok na ostrove trval zhruba hodinu – muža medzitým záchranári vyslobodili a zaistili jeho bezpečný presun na zem. Po ošetrení ho záchranári previezli do nemocnice v meste Pattaya. Lekári zistili, že utrpel len ľahšie popáleniny a odreniny po náraze, vážnejšie zranenia sa nepotvrdili. Okolnosti incidentu momentálne preveruje miestna polícia.

