Dostal zelenú: Vedci zo SAV urobia analýzu vakcín. Kotlár však povedal, že ich výsledkom aj tak nebude veriť

Vláda SR poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii.

Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Vládny kabinet sa na tom uzniesol na stredajšom rokovaní. Zároveň ministra poveril, aby do predloženia výsledkov tejto správy zastavil odoberanie ďalších vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Kotlár má do konca júna predložiť správu o manažmente pandémie

Kabinet rovnako uložil splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, aby do 30. júna predložil správu o výsledkoch svojej činnosti v oblasti preverenia procesu riadenia a manažovania zdrojov pandémie.

„Nemusím im dôverovať na to, aby to mohli zrealizovať,“ povedal Kotlár, ktorý však výsledky analýzy SAV nebude akceptovať. „Nikto ich nemôže akceptovať, lebo nemajú certifikované pracovisko. Môžu akurát priznať, že čo sme predložili na stôl, je tam prítomné,“ povedal Kotlár.

Koaličný Hlas-SD súhlasí s vykonaním analýzy vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19, ako to navrhol premiér Robert Fico (Smer-SD). Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker. Nemyslí si, že ide o mrhanie prostriedkami. Hlas-SD takisto žiada, aby splnomocnenec vlády Peter Kotlár predložil vláde do 30. júna závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie. Ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú podľa Hlasu-SD žiadať jeho odvolanie.

„Samozrejme, že súhlasíme s tým, aby sa vykonala aj kvantitatívna analýza všetkých vzoriek, všetkých vakcín, ale chceme aj expertné posúdenie toho, či to má, alebo nemá nejaký vplyv,“ povedal novinárom Drucker. „A to podstatné, čo žiadame, je, aby Kotlár aspoň do roku a pol od svojho nástupu dal na vládu to, čo mal urobiť, a to je preverenie v podstate celého procesu pandémie, manažmentu, pochybení, či tu boli, neboli, aké boli, čo do dnešného dňa vôbec neurobil,“ skonštatoval.

Ak Kotlár správu nepredloží, Hlas-SD bude žiadať jeho odvolanie

„Ja som do dnešného dňa, a 30. júna to bude jeden a pol roka, nevidel žiadnu správu. To je pre nás, samozrejme, najdôležitejšie, pretože ak pán Kotlár nevie doručiť to, čo má, tak nemá byť splnomocnencom,“ zdôraznil Drucker s tým, že ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú žiadať jeho odvolanie.

Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) považuje návrh na vypracovanie analýzy odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied (SAV) za dobré riešenie. Bližšie komentovať tému nechcel. „Počkám si na závery analýzy,“ uviedol Migaľ, ktorý zároveň zdôraznil, že ako trojnásobne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 plne dôveruje vedcom a vakcinácii.

Premiér v utorok (22. 4.) vo videu na sociálnej sieti avizoval, že vláda má požiadať SAV o vypracovanie kvantitatívnej analýzy na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín proti ochoreniu COVID-19. S návrhom prišiel na stredajšie rokovanie kabinetu premiér.