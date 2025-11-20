Dôchodkyňa naletela podvodníkom a prišla o úspory. To, že šlo o podvod, jej povedali až príbuzní, bolo však už neskoro

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Babička chcela investovať, no nakoniec o peniaze prišla.

Podvodníci sa často zameriavajú na tie najzraniteľnejšie časti obyvateľstva. Práve tí ľudia, ktorí majú často najlepšie úmysly, tak nakoniec skončia s hlavou v smútku a prázdnymi vreckami. Potom sa už môžu spoľahnúť len na prácu polície, čo je aj prípad tejto dôchodkyne zo susedného Česka.

Ako informoval portál Novinky.cz, staršia žena zo Šumperka doplatila na svoju naivitu a dôveru. Potom, ako ju na internete oslovili podvodníci, ju snaha zarobiť si väčší obnos peňazí, stála všetky jej úspory. Prišla o takmer 3,7 milióna českých korún, čo je v prepočte 153-tisíc eur.

Foto: Profimedia

Chcela peniaze zainvestovať

Dôchodkyňa našla na sociálnej sieti inzerát o investovaní. „Po vyplnení kontaktných údajov jej niekedy v októbri zatelefonoval neznámy muž prostredníctvom aplikácie WhatsApp, ktorý sa predstavil a požiadal ju o prevedenie prvotného vkladu vo výške 5 300 korún (približne 220 eur, pozn. red.), čo žena urobila a peniaze odoslala,“ informovala v utorok policajná hovorkyňa Miluše Zajícová.

Následne dostala staršia žena pokyn, aby si do telefónu nainštalovala aplikáciu, v ktorej jej mali založiť investičný účet. Napriek tomu však ďalší podvod zrealizovali naživo a nie prevodom. Žena si totiž vzala pôžičku na 800-tisíc korún (približne 33-tisíc eur, pozn. red.) a keď ich vybrala v banke, dohodla si stretnutie s neznámym mužom, ktorý si od nej peniaze prebral a mal jej ich vložiť na sľúbený investičný účet.

Táto situácia sa potom zopakovala znova, keďže žena opäť požiadala o pôžičku v rovnakej sume, avšak v inej banke. Na rovnakom dohodnutom mieste potom dala všetky peniaze mužovi, ktorý sľúbil, že ich za ňu investuje.

„Poškodená podvodníkom odovzdala aj ďalšie dva milióny korún (približne 83-tisíc eur, pozn. red.), ktoré mala na svojom účte. Posledné peniaze vo výške 64-tisíc korún (približne 2 650 eur, pozn. red.) previedla na základe pokynov neznámeho muža zo svojho účtu na cudzí účet v predchádzajúcich dňoch,“ podotkla hovorkyňa. Až potom, ako prišla aj o túto čiastku, sa dôchodkyňa rozhodla o tom prehovoriť s rodinou, a tak zistila, že sa stala obeťou podvodu.

Staršia žena neváhala konať, účet telefonicky zablokovala, s neznámym mužom prestala komunikovať a skontaktovala políciu. Tá v súčasnosti prípad prešetruje.

