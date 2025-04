Výtvarník Erik Šille: V SNG budú vystavovať ľudia, ktorí si zamieňajú gýč s umením. Pribudnú odliate ženské torzá

„Nič iné vedenie rezortu za posledné dva roky neukazuje, len deštrukciu kultúry vo všetkých smeroch,“ hovorí výtvarný umelec Erik Šille, jeden z organizátorov štafetového protestu pred Slovenskou národnou galériou (SNG). Reagoval tak nielen na opakované výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa SNG, ale aj na kroky, ktoré Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) podniká.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Rozhovor sa uskutočnil počas posledného dňa štafetového protestu, ktorý sa spred nábrežia Dunaja, kde sídli SNG, presunul na Námestie SNP – pred budovu MK SR.

Dnešok je posledným dňom štafetového protestu. Čo by ste odkázali vedeniu ministerstva kultúry?

Po 28 dňoch sa ťažko hľadajú slová. Vlastne nemám odkaz. Najlepšie by bolo, keby inštitúcia fungovala ticho, bez problémov a my umelci by sme nemuseli vyjsť zo svojich ateliérov, stáť tu v zime a prosiť, aby nás počúvali.

Poslali sme niekoľko vyhlásení, podali sme žiadosť na podateľňu MK SR, chceli sme sa stretnúť a normálne porozprávať. Našou požiadavkou bolo, aby erbovú inštitúciu, mám na mysli SNG, viedol niekto s odbornými znalosťami a so vzdelaním a aby výberová komisia nebola vystavaná z hokejistov, ale z ľudí, ktorí pracujú v kultúre. Neviem si predstaviť, že by zostavu futbalového tímu vyberali kulturologičky, filozofi alebo študenti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

Dúfam, že táto doba čoskoro skončí a vráti sa to do normálnych koľají a ľudia budú robiť, čo majú.

Máte obavy z toho, ako výberové konanie skončí?

Veľmi. Nič iné vedenie rezortu za posledné dva roky neukazuje, len deštrukciu kultúry vo všetkých smeroch. Obávam sa, že minimálne jeden z účastníkov je politicky nominovaný a že práve on bude výhercom konania.

Toto je len malá ochutnávka toho najlepšieho, čo pre vás tvoríme. Tento prémiový článok sme pre vás odomkli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Ako bude podľa vás vyzerať SNG po jeho nominovaní do čela galérie?

Budú tam vystavovať ľudia, ktorí sa cítia ohrdnutí, vytvárajú odliate nahé ženské torzá a zamieňajú si gýč s umením. Títo ľudia nerozumejú tomu, že umenie má byť aj kritické a reflektovať dobu a nie len s nostalgiou spomínať na doby minulé.

Čo zostane kultúre po odchode aktuálneho vedenia ministerstva?

Už teraz vieme, že po ich odchode to bude zbúraný dom, ktorý bude nutné rýchlo a odborne postaviť späť. Zničili všetko, čo ľudia budovali dekády. Ľahko sa búra a ťažko sa stavia. Im sa to podarilo za veľmi krátky čas.

Napadá vám nejaká optimistická myšlienka, ktorú by ste poslali Slovensku z protestu?

Aktuálne mi nenapadá nič.

Štafetový protest

Pred národnou galériou sa od 12. marca schádzala kultúrna obec, študenti vysokých škôl aj iní dobrovoľníci a striedali sa v držaní transparentu s nápisom: „Umenie nebude ticho! SNG nie je vašou politickou hračkou!“

Štafetový protest iniciovala vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková spolu s výtvarníkmi Kristiánom Némethom, Erikom Šillem, Andrásom Cséfalvayom, Petrom Barényim, Rastislavom Sedlačíkom a Jaroslavom Kyšom. Spoluorganizátorom je Otvorená kultúra!

Protest ukončili 8. apríla, v deň, kedy mala komisia vybrať nové vedenie inštitúcie.

Výberové konanie

Podľa doterajších informácií, výberové konanie 8. apríla opätovne vyhral výtvarník Juraj Králik. Ako píše Denník N, za zatvorenými dverami na ministerstve kultúry mal od komisie získať najviac bodov.

Králik bol víťazom aj prvého kola VK, pre konflikt záujmov s jedným z členov komisie sa však generálnou riaditeľnou SNG mala stať Nina Vidovencová. Rezort napriek rozporu so zákonom vyhlásil ďalší konkurz, ktorého sa mali okrem Králika zúčastniť aj Vidovencová a galeristka Zuzana Danková.

Umelec si do prvého výberového konania pripravil koncepciu, v ktorej okrem citovania Wikipédie píše o tom, že plánuje „pripraviť priestor pre nové akvizície“, a to tak, že sa bude venovať dielam, „pri ktorých bude nutné zvážiť, ako s nimi naložiť“.

Spomína nepôvodné, nekvalitné diela, prípadne falzifikáty. „Diela, ktoré zaberajú mnoho drahocenného priestoru,“ malo sa písať v dokumente. Ako a podľa čoho by mali byť tieto diela vyberané alebo hodnotené, nie je jasné.

Juraj Králik sa preslávil spoluprácou s Martinou Navrátilovou pri projekte Art Grand Slam. Reklamná agentúra Rabbit & Sons nedávno dostala priamu objednávku od rezortu kultúry.