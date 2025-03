Dnes to definitívne skončí: Bundu môžete odložiť, prichádza pravé jarné počasie. Niektorí však majú hlavu v smútku

Po upršanom a miestami zasneženom začiatku týždňa sa počasie konečne zlepšilo. Stredajší deň priniesol jasnú oblohu, no noc bola mimoriadne chladná. Silné mrazy, ktoré zasiahli Slovensko, spôsobujú vrásky najmä ovocinárom, ktorí sa snažia zachrániť svoju úrodu.

Noc zo stredy na štvrtok bola poriadne studená. Teploty na mnohých miestach klesli na hodnoty od 0 °C do -5 °C, no v údoliach bolo ešte chladnejšie, dokonca až do -11 °C. Podľa portálu iMeteo sú takéto teploty v tomto období obzvlášť nepriaznivé pre ovocné stromy, ktoré už začali kvitnúť. Ovocinári majú preto plné ruky práce, keďže sa snažia chrániť svoje sady pred poškodením.

Slnečný štvrtok a mierne oteplenie

Po chladnej noci nás však čaká ďalší slnečný deň. Slovensko bude pod vplyvom tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu. Zároveň začne od západu prúdiť teplejší vzduch, čo prinesie príjemnejšie denné teploty. Podľa predpovedí sa maximálne denné teploty budú pohybovať medzi 10 °C až 15 °C. Na horách bude o niečo chladnejšie, vo výške 1 500 metrov sa očakáva okolo 4 °C. Počas dňa sa rozfúka južný vietor s rýchlosťou okolo 25 km/h.

Chladné noci pokračujú, no víkend prinesie zmenu

Nanešťastie, ovocinári si stále nevydýchnu, pretože noc zo štvrtka na piatok bude opäť veľmi chladná. Teploty môžu klesnúť až k -10 °C, čo môže spôsobiť ďalšie škody na úrode. Piatok však počas dňa prinesie mierne oteplenie. Očakáva sa jasno až polooblačno a teploty môžu vystúpiť až na príjemných 17 °C.

Oficiálny začiatok jari

Dnes oficiálne vítame jar a zimu definitívne nechávame za sebou. Nastáva jarná rovnodennosť, čo znamená, že dĺžka dňa a noci je úplne vyrovnaná. Ako pripomína iMeteo, od zajtrajška sa dni budú postupne predlžovať a noci, naopak, skracovať. Tento rok prichádza jarná rovnodennosť vo štvrtok 20. marca 2025, presne o 10:01 h. V tomto momente bude Slnko kolmo nad rovníkom, čo astronomicky označuje prechod zo zimy do jari na severnej pologuli.

Čo je to jarná rovnodennosť

Rovnodennosť je astronomický jav, pri ktorom sa dĺžka dňa a noci vyrovnáva. Na našej pologuli znamená marcová rovnodennosť príchod jari, zatiaľ čo na južnej pologuli začína jeseň. Podobný jav sa odohráva aj na jeseň, konkrétne medzi 21. a 24. septembrom. Jarná rovnodennosť zároveň signalizuje, že slnečný svit sa bude každým dňom predlžovať približne o štyri minúty. Tento trend bude pokračovať až do letného slnovratu 21. júna, kedy zažijeme najdlhší deň v roku.

Prečo sa jej dátum mení

Aj keď jarná rovnodennosť zvyčajne pripadá na 20. alebo 21. marca, jej presný čas sa každý rok mierne mení. Dôvodom je fakt, že Zem neobieha okolo Slnka presne za 365 dní, ale za 365 dní, 5 hodín a 48 minút. Práve preto máme priestupné roky, ktoré túto odchýlku vyrovnávajú.

Takže, ak ste sa tešili na dlhšie dni a viac slnečného svetla, dnes je deň, kedy sa tento proces oficiálne začína.