Dnes bude jasno až polooblačno. Zajtra počasie urobí otočku

Ľudia na kúpalisku a slnko

Ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
Koniec leta sa pomaly blíži.

Slovensko čaká krátky, no poriadne horúci návrat teplého počasia. Zatiaľ čo väčšina územia si užije slnečné a pokojné dni, na juhu krajiny môžu teploty opäť atakovať hranicu +35 °C. Zdá sa však, že ide o jednu z posledných výrazných letných epizód pred príchodom septembra. Už v piatok totiž príde výrazná zmena, ktorú prinesie studený front. Teploty začnú klesať, zosilnie vietor a miestami sa pridajú aj búrky. 

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Počasie nebude dramatické iba na Slovensku. Silné búrky a ničivý vietor sa očakávajú aj v susedných krajinách, kde môžu nárazy vetra dosahovať extrémne hodnoty.

Pripravte sa na krátky návrat horúčav

Ako informuje portál iMeteo, už dnes bude naše územie ovplyvňovať tlaková výš zasahujúca zo severnej Európy nad Balkán. Po jej okraji k nám začne od juhovýchodu prúdiť teplý vzduch, ktorý prinesie návrat horúčav, najmä na juhozápad Slovenska.

V najteplejších oblastiach našej krajiny tak platia výstrahy pred vysokými teplotami. Oteplenie najviac pocítia obyvatelia južných oblastí.

Dnes nás teda čaká jasnépolooblačné počasie bez zrážok len so slabým vetrom. Najvyššia denná teplota dosiahne +22 až +27 °C. Na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne to môže byť +28 až +33 °C. No na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude teplota len okolo +15 °C.

V piatok počasie urobí otočku

Tieto horúčavy však nevydržia dlho. Zajtra síce môže teplota ešte vystúpiť až na +35 °C, ale potom počasie urobí otočku. V nočných hodinách na naše územie dorazí studený front. Najmä na západe a severozápade Slovenska sa očakáva zosilnenie vetra. Vyskytnúť sa môžu aj búrky.

V iných oblastiach Európy sa očakávajú oveľa výraznejšie prejavy počasia. Silné búrky a extrémny vietor potrápia Nemecko, Rakúsko aj Českú republiku. Niektoré behy numerických modelov naznačujú, že najhoršia situácia sa očakáva na juhu Nemecka, konkrétne v Bavorsku, kde hrozia nárazy vetra s rýchlosťou až okolo 150 km/h. Oblasťou by sa mohlo prehnať takzvané bow echo, teda výrazný búrkový systém sprevádzaný predovšetkým ničivým nárazovým vetrom, ktorý sa presunie aj do Česka.

Búrkové mraky a blesky
Ilustračná foto: Pxhere

September prinesie výrazné ochladenie

Ako sme vás už informovali, najvýraznejšia zmena sa očakáva počas víkendu, keď sa búrky budú presúvať ďalej cez naše územie. Posledné augustové dni ešte môžeme na niektorých oblastiach Slovenska čakať teploty okolo +30 stupňov Celzia, ale začiatok septembra so sebou prinesie citeľné ochladenie.

Slovensko tak čaká krátky, no výrazný vrchol leta, počas ktorého sa teploty dostanú vysoko nad hodnoty typické pre koniec augusta. Práve záver mesiaca tak môže priniesť jeden z posledných výrazných návratov letných horúčav pred príchodom septembra.

Ak teda plánujete ešte poslednú návštevu kúpaliska, urobte tak počas tohto víkendu, pretože jeseň už pomaly klope na dvere. No myslite na dostatočný pitný režim a ochranu pred slnečným žiarením.

Meteorológovia však upozorňujú, že situácia sa naďalej vyvíja a prognóza sa bude v nadchádzajúcich hodinách a dňoch ešte spresňovať.

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