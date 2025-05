Gabriela Marcinková predviedla radikálnu premenu pre seriál Sľub. Diváci však majú zmiešané pocity, toto im prekáža

Seriál Sľub každým týždňom láme rekordy. Ako nás opäť informovala televízia Markíza, seriál znova prekonal svoj rekord a pozrelo si ho ešte viac divákov ako predtým. V stredu 30. apríla dosiahol absolútne najvyšší podiel na trhu – 45,4 percenta a zaplo si ho neuveriteľných 523-tisíc divákov.

Ako informoval portál Mediaboom, po dlhodobom úspechu seriálu Sľub nie je žiadnym prekvapením, že sa televízia rozhodla natočiť aj druhú sériu. Tá by mala byť podľa prvých informácií na televíznych obrazovkách už začiatkom septembra, a tak na ňu diváci nebudú musieť čakať dlho. Dej sa presunie do školského rok 1984/1985 a spolu s novými dejovými linkami do seriálu pribudnú aj nové postavy.

Obsadenie posilní obľúbená herečka

Prvým známym menom, ktoré sa objaví v pokračovaní, je herečka Gabriela Marcinková. Tú diváci v súčasnosti sledujú v seriáli Vina, ktorý v televízii beží v pondelkové večery a ešte predtým sa objavovala v obľúbenom komediálnom seriáli Pán profesor. Tam si zahrala učiteľku, a tak nie div, že si mnohí diváci, ako vyplýva z ich komentárov, myslia, že sa aj tentoraz premení na súdružku učiteľku a pridá sa k učiteľskému zboru známej základnej školy.

„Podľa mňa to bude súdružka učiteľka,“ odhadovala diváčka. „Nová súdružka zástupkyňa?“ pýtal sa zas ďalší divák, na čo mu niekto iný odpovedal: „Skôr nová učiteľka.“ Ďalšia diváčka sa zamerala aj na jej romantickú linku v seriáli a dúfa v jedno: „Kiežby ste ju spárovali so súdruhom Michalom, aby Zuzu porazilo!“

Objavila sa však aj teória, v rámci ktorej by sa postava Marcinkovej s ostatnými postavami vôbec nestretla. Nedávno totiž televízia Markíza odvysielala historickú epizódu Dunaja, k vašim službám, kde v retrospektíve vyrozprávala príbeh Edity. A zdá sa, že si diváci myslia, že to isté čaká aj seriál Sľub a postavu zástupkyne.

„Žeby súdružka zástupkyňa za mlada?“ navrhovala diváčka. Takýmto spôsobom by totiž televízia mohla ukázať jej príbeh s dieťaťom, ktoré dala na adopciu a prezradiť, čo sa v tom čase v jej živote dialo.

