Diváci Sľubu budú mať dôvod na radosť. V ich obľúbenom seriáli pribudne hneď niekoľko nových tvárí

Seriál Sľub sa stále teší mimoriadnej diváckej podpore. Včera si mohli diváci opäť vychutnať novú epizódu po prestávke vo vysielaní, ktorú zapríčinili veľkonočné sviatky a veľmi rýchlo sa vrátili k starým, ale tiež spoznali nové drámy, ktoré sužujú seriálové postavy.

Ako sme vás vopred informovali v článku, po Veľkej noci sa pripravovala v seriáli Sľub poriadna dávka napätia. Vzťah Zuzany a Igora dostane zabrať vďaka hádkam, Michal sa zapletie do problémov s emigráciou a ukáže sa, že Robo je v skutočnosti nevinný. Okrem nových napínavých zápletiek však diváci uvidia na obrazovkách aj nové tváre, a tak sa skutočne majú na čo tešiť.

Hľadajú viacero nových tvárí

Posledné dni sa roztrhlo vrece s ponukami na komparz do seriálu Sľub. Tesne pred sviatkami na profile MovieUp Casting pribudol prvý inzerát, v ktorom hľadali mužov aj ženy, ktorí by zahrali v seriáli rodičov. Následne pribudol inzerát, v ktorom znie, že potrebujú do seriálu bábätko, pričom je otázne, čie bude.

V inzeráte sa totiž píše, že zháňajú bábätko, ktoré bude vyzerať ako novorodeniatko, a zdá sa, že hľadajú iba jedno. Tehotnú učiteľku čakajúcu dvojičky tak môžeme vylúčiť, no stále ostáva upratovačka Olinka. Ponúka sa tiež smutná predzvesť v prípade dvojičiek, ak by bolo potrebné len jedno bábätko, no skutočnú odpoveď ukáže len čas.

To však nie je všetko. Do seriálu hľadali tiež mužov aj ženy, ktorí by stvárnili postavy úradníkov a úradníčok a najnovšie pribudol aj inzerát, v ktorom sa do seriálu snažia obsadiť postavu „porotkyne“. Vyzerá to tak, že počas aprílového natáčania pribudne v obľúbenom seriáli skutočne veľa nových tvárí a možno sa na obrazovkách dokonca mihne niekto, koho poznáte zo svojho okolia.