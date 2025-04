Po veľkonočných sviatkoch sa Sľub vráti s poriadnou dávkou napätia. Divákov čakajú epizódy plné obáv

S veľkonočnými sviatkami prichádza aj prestávka vo vysielaní viacerých obľúbených seriálov, a tiež šou Ruža pre nevestu. V piatok neuvidia diváci na obrazovkách seriál Sľub a v pondelok ostanú bez novej epizódy Ranča, keďže prvá séria bola oficiálne ukončená a ostáva im len čakanie na druhú. Prestávka, a rovno dvojitá, čaká aj seriál Dunaj, k vašim službám, avšak až v máji a to prvé dva štvrtky po sebe.

Hoci tento týždeň prídu diváci Sľubu o jednu epizódu, zdá sa, že si to plne vynahrádzajú zvyšné dni v týždni. Ako nás totiž informovala Markíza, v sledovanosti tento seriál prekonáva jeden rekord za druhým. V stredu sa totiž v oboch hlavných cieľových skupinách stal jednoznačne najsledovanejším programom dňa v rámci celého trhu a zároveň zaznamenal doposiaľ absolútne najvyšší trhový podiel.

Na čo sa majú diváci pripraviť

Po dnešku uvidia diváci najbližšiu epizódu až v utorok. Už vtedy ich čaká poriadne napätie, keďže Igor sa opäť zamotá do procesu adopcie malého Kubka a pokúsi sa ho urýchliť, ako uvádza portál ČSFD. To však nebude jediná komplikovaná situácia, keďže Paľo sa zas rozhodne, že chce vziať vinu za Roba na seba, no rýchlo sa v stredajšej epizóde ukáže, že je v skutočnosti Robo nevinný.

Skutočne riskovať však bude Jožo, keďže si sadne za volant bez „vodičáku“. Navyše sa do deja opäť zamiešajú rodičia hlavných postáv, hoci to tentoraz nebude Zuzanina ani Igorova mama, ale robiť neplechu budú po novom otcovia. Michalov otec bude totiž naliehať na Zuzanu a Igor zas od svojho otca dostane ultimátum, ktoré nakoniec prijme.

Nastanú tiež problémy v raji a to hneď vo štvrtkovej epizóde. Hoci to vyzerá tak, že je Igor pre Zuzanu ideálny partner a nemá sa čo pokaziť, opak je pravdou. Zuzana s Igorom sa totiž pohádajú, no zdá sa, že naopak Michal a Igor nájdu spoločnú reč. V ďalších epizódach sa totiž Michal zapletie do problémov a s jeho menom sa skloňuje emigrácia. Zuzana o tom samozrejme nevie, hoci si všimne zmenu v Michalovom správaní, keďže vníma, že sa z pohoďáka stane nervák a prekvapivo sa so svojím problémom zverí Igorovi, ktorý sľúbi, že nič nepovie.

Nasledujúce udalosti tak rozhodne nebudú ružové a diváci si pravdepodobne budú pri sledovaní svojho obľúbeného seriálu od nervov obhrýzať nechty.