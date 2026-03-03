Desivý zákon Talibanu: Muži môžu biť manželky, pokiaľ im nezlomia kosti. Trest za týranie psov je prísnejší

Afganské vládne hnutie Taliban vydalo prísny dekrét, ktorý trestá sodomiu smrťou a umožňuje mužom biť svoje manželky, pokiaľ im nezlomia kosti alebo nezanechajú viditeľné, trvalé rany. Referuje o tom spravodajský web CNN.
Aktivisti za ľudské práva označili tento krok za „zničujúci“ a varovali, že možnosti žien získať spravodlivosť by boli ešte viac obmedzené. „Muži majú právo úplne vládnuť ženám,“ povedala pre CNN z Kábulu aktivistka za ľudské práva Mahbouba Seraj. „Jeho slovo je slovom zákona – to je všetko.“
Tresty za týranie žien trvajú len niekoľko dní
Dekrét bol vydaný minulý mesiac, ale do medzinárodnej pozornosti sa dostal až nedávno po tom, čo unikol vďaka afganskej skupine pre ľudské práva Rawadari, ktorá ho zverejnila v pôvodnom paštúnskom jazyku. Afghan Analysts Network potom dokument preložila do angličtiny.
Tresty, ktoré sú v ňom podrobne uvedené, sú v Afganistane už rozšírené, ale je to prvýkrát, čo boli tak jasne kodifikované, odkedy sa Spojené štáty a ich spojenci stiahli z krajiny v auguste 2021, čo umožnilo Talibanu návrat k moci.
Taliban trvá na tom, že všetky jeho rozhodnutia sú v súlade s islamským právom šaría a majú náboženskú legitimitu. „Ak manžel bije svoju manželku tak silno, že jej to spôsobí zlomeninu kosti, otvorenú ranu alebo sa na jej tele objaví čierno-modrá rana, a manželka sa odvolá na sudcu, potom bude manžel považovaný za páchateľa,“ uvádza sa v zákone podľa prekladu Afghan Analysts Network.
„Sudca by ho mal odsúdiť na 15 dní odňatia slobody.“ Trest za týranie zvierat je prísnejší. Nariadenie hovorí, že každý, kto núti zvieratá, ako sú psy alebo kohúty, k bitkám, by mal byť odsúdený na päť mesiacov väzenia.
Odkedy sa Taliban vrátil k moci, práva žien sa neustále zhoršujú. Ženám je zakázané vykonávať takmer všetku prácu mimo domu. UNICEF odhaduje, že viac ako dva milióny dievčat a žien bolo vylúčených zo vzdelávania kvôli zákazu Talibanu navštevovať stredné a vysoké školy.
Najvyšší predstaviteľ OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok na zasadnutí Rady pre ľudské práva v Ženeve povedal, že dekrét „legitimizuje násilie páchané na ženách a deťoch“ a varoval, že „Afganistan je cintorínom ľudských práv“.
Nahlásiť chybu v článku