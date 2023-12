Desivé video ukazuje hromadnú zrážku šmýkajúcich sa áut na Martinských holiach. Počuť plač aj nadávky

Portál iMeteo upozornil na desivú nehodu, ktorej video sa objavilo na sociálnej sieti a môže byť výstrahou pre všetkých, ktorí sa chystajú na hory. Alebo jednoducho zvyknú podceniť situáciu na cestách. Zachytáva hromadnú zrážku na Martinských holiach, pri ktorej vodiči stratili kontrolu nad svojimi vozidlami a šmýkali sa z kopca.

Ako ste v uplynulých hodinách mohli pocítiť aj na vlastnej koži, oproti predvianočnému dňu plnému snehu sa oteplilo. Biela pokrývka sa z mnohých miest vytratila, no ak po nej túžite, stačí sa vydať na hory. Len nepodceňte jednu vec.

Tou je výbava, ktorú by vodiči mali mať v tomto období vo svojich autách pre prípad, aký sa odohral na Martinských holiach. Môžete sa totiž dostať do nepríjemnej situácie, ako vodiči na videu.

Z videa počuť zúfalstvo

Tí sa snažili prejsť po zľadovatenej ceste, no skončilo to tým, že do seba narazili, keďže sa vozidlá nekontrolovateľne šmýkali.

Ak si pustíte video, môžete v ňom počuť beznádej z celej situácie, nadávky, ale aj plač. Našťastie sa situácia zaobišla bez vážnych zranení.