Desiatky rokov si to vôbec nevšimli: Astronómovia odhalili objekt, ide o nečakaného spoločníka Zeme. Toto o ňom zistili

Ilustračná foto: Flickr - NASA Goddard Space Flight Center

Nina Malovcová
Vesmír
K Zemi sa priblížil nový kvázi-mesiac, jeho vzdialenosť je menšia než priemerná dráha Mesiaca.

Astronómovia našli v blízkosti Zeme nový neobyčajný objekt. Ide o takzvaný kvázi-mesiac, malý asteroid, ktorý sa pohybuje podobnou dráhou ako naša planéta. Nový prírastok do tejto vzácnej skupiny dostal označenie 2025 PN7 a podľa vedcov sa v našej blízkosti nachádza už približne šesťdesiat rokov, lenže bol taký nenápadný, že ho nikto nespozoroval.

Ako informuje CNN, asteroid 2025 PN7 obieha okolo Slnka, no drží sa blízko Zeme a potrebuje rovnaký čas na dokončenie svojej dráhy ako naša planéta. Jeho existencia naznačuje, že v našom kozmickom susedstve sa môžu skrývať ďalšie malé telesá, ktoré zatiaľ unikajú pozornosti.

Viac z témy Vesmír:
1.
Čaká nás nezabudnuteľná noc: Slovensko dnes uvidí krvavý Mesiac počas úplného zatmenia. Vieme kde a kedy ho pozorovať
2.
Dych vyrážajúce „nebeské divadlo“ je o pár dní tu: Po viac ako šiestich rokoch nastane úplné zatmenie Mesiaca
3.
Krvavý mesiac sa blíži, nastane o pár dní: Nebeské divadlo odhalí svoje tajomstvá, už sme ho u nás nevideli celé roky
Zobraziť všetky články (143)

Malý spoločník so zvláštnou dráhou

Kvázi-mesiace sú príbuzné minimesiacom, ktoré obiehajú Zem len krátko. Na rozdiel od nich však kvázi-mesiace, ako aj 2025 PN7, nekrúžia priamo okolo našej planéty, ale obiehajú Slnko, pričom sa s ňou delia o podobnú obežnú dobu. Takto sa stávajú jej dočasnými spoločníkmi.

Ilustračná foto: Pexels

Kým objekt 2024 PT5 zostal pri Zemi len dva mesiace, 2025 PN7 tu podľa výskumu zotrváva celé desaťročia. Vedci odhadujú jeho veľkosť na približne 30 metrov, no môže byť aj menší. Aj preto sa podarilo spozorovať ho až teraz. „Viditeľný je len počas krátkych období, keď sa k nám priblíži,“ vysvetlil astronóm Carlos de la Fuente Marcos z Univerzity Complutense v Madride pre Research Notes of the American Astronomical Society.

Objavený na Havaji, ale blízko pri nás

Asteroid sa dostáva k Zemi na vzdialenosť približne 299-tisíc kilometrov, čo je len o niečo menej, než je vzdialenosť Mesiaca, ktorá je podľa NASA v priemere 384-tisíc kilometrov. Zachytili ho teleskopy observatória Pan-STARRS na havajskom vulkáne Haleakala 29. augusta a následná analýza archívnych dát ukázala, že 2025 PN7 obieha obežnú dráhu Zeme už celé desaťročia.

„Je to náročný objekt na pozorovanie, pretože je veľmi malý a slabý. Zistili sme ho až vtedy, keď sa priblížil k našej planéte,“ dodal de la Fuente Marcos.

Pochádza z pásma Arjuna?

Vedci sa snažia určiť, z čoho sa asteroid skladá a odkiaľ vlastne pochádza. Pravdepodobne ide o kamenné teleso, ktoré môže mať pôvod v takzvanom pásme Arjuna. To nie je klasický pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, ale skupina malých telies, ktoré obiehajú Slnko po podobnej dráhe ako Zem.

De la Fuente Marcos už skôr navrhol, že aj minimesiac 2024 PT5 mohol pochádzať z tohto pásma a že tieto objekty môžu obsahovať materiál vyvrhnutý z Mesiaca počas dávnych nárazov. „Teraz vieme, že materiál vyvrhnutý pri dopadoch na Mesiac môže dopĺňať sekundárne pásmo asteroidov Arjuna,“ vysvetlil pre CNN.

Žiadne riziko, ale veľká príležitosť

Aj keď 2025 PN7 obieha blízko Zeme, odborníci zdôrazňujú, že pre našu planétu nepredstavuje žiadne riziko. Naopak, kvázi-mesiace sú podľa nich skvelými kandidátmi na budúce misie, pretože sú relatívne dostupné pre sondy.

Ilustračná foto: Unsplash

Čína už dnes pripravuje misiu Tianwen-2, ktorá má v roku 2027 priniesť na Zem vzorky z iného kvázi-mesiaca s názvom Kamoʻoalewa. „Tieto objekty môžu slúžiť ako testovacie polia pre nové technológie, ktoré budeme potrebovať pri planetárnom výskume. Ide o investíciu, ktorá nemusí byť extrémne nákladná,“ vysvetlil de la Fuente Marcos pre CNN.

Najmenší známy kvázi-mesiac

Podľa aktuálnych zistení je 2025 PN7 najmenším doteraz známym kvázi-mesiacom. Jeho dráha sa časom mení. Niekedy obieha podobne ako Zem, inokedy prechádza do takzvanej podkovovitej dráhy, pri ktorej sa môže vzdialiť až na 300 miliónov kilometrov.

Vedci predpokladajú, že v súčasnej blízkosti pri Zemi zostane ešte približne šesťdesiat rokov, než ho gravitačné sily Slnka opäť odtiahnu ďalej. To dáva astronómom jedinečnú šancu získať o tomto záhadnom telese cenné dáta. Ako uvádza EarthSky, jeho priemer môže byť len 19 metrov, čo z neho robí najmenší známy kvázi-mesiac v histórii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Úsmev nám doslova zamrzne, polárny vír sa už formuje: Po teplom víkende sa na Európu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac