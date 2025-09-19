Desiatky rokov si to vôbec nevšimli: Astronómovia odhalili objekt, ide o nečakaného spoločníka Zeme. Toto o ňom zistili

Astronómovia našli v blízkosti Zeme nový neobyčajný objekt. Ide o takzvaný kvázi-mesiac, malý asteroid, ktorý sa pohybuje podobnou dráhou ako naša planéta. Nový prírastok do tejto vzácnej skupiny dostal označenie 2025 PN7 a podľa vedcov sa v našej blízkosti nachádza už približne šesťdesiat rokov, lenže bol taký nenápadný, že ho nikto nespozoroval.
Ako informuje CNN, asteroid 2025 PN7 obieha okolo Slnka, no drží sa blízko Zeme a potrebuje rovnaký čas na dokončenie svojej dráhy ako naša planéta. Jeho existencia naznačuje, že v našom kozmickom susedstve sa môžu skrývať ďalšie malé telesá, ktoré zatiaľ unikajú pozornosti.
Malý spoločník so zvláštnou dráhou
Kvázi-mesiace sú príbuzné minimesiacom, ktoré obiehajú Zem len krátko. Na rozdiel od nich však kvázi-mesiace, ako aj 2025 PN7, nekrúžia priamo okolo našej planéty, ale obiehajú Slnko, pričom sa s ňou delia o podobnú obežnú dobu. Takto sa stávajú jej dočasnými spoločníkmi.
Kým objekt 2024 PT5 zostal pri Zemi len dva mesiace, 2025 PN7 tu podľa výskumu zotrváva celé desaťročia. Vedci odhadujú jeho veľkosť na približne 30 metrov, no môže byť aj menší. Aj preto sa podarilo spozorovať ho až teraz. „Viditeľný je len počas krátkych období, keď sa k nám priblíži,“ vysvetlil astronóm Carlos de la Fuente Marcos z Univerzity Complutense v Madride pre Research Notes of the American Astronomical Society.
Objavený na Havaji, ale blízko pri nás
Asteroid sa dostáva k Zemi na vzdialenosť približne 299-tisíc kilometrov, čo je len o niečo menej, než je vzdialenosť Mesiaca, ktorá je podľa NASA v priemere 384-tisíc kilometrov. Zachytili ho teleskopy observatória Pan-STARRS na havajskom vulkáne Haleakala 29. augusta a následná analýza archívnych dát ukázala, že 2025 PN7 obieha obežnú dráhu Zeme už celé desaťročia.
„Je to náročný objekt na pozorovanie, pretože je veľmi malý a slabý. Zistili sme ho až vtedy, keď sa priblížil k našej planéte,“ dodal de la Fuente Marcos.
Pochádza z pásma Arjuna?
Vedci sa snažia určiť, z čoho sa asteroid skladá a odkiaľ vlastne pochádza. Pravdepodobne ide o kamenné teleso, ktoré môže mať pôvod v takzvanom pásme Arjuna. To nie je klasický pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, ale skupina malých telies, ktoré obiehajú Slnko po podobnej dráhe ako Zem.
De la Fuente Marcos už skôr navrhol, že aj minimesiac 2024 PT5 mohol pochádzať z tohto pásma a že tieto objekty môžu obsahovať materiál vyvrhnutý z Mesiaca počas dávnych nárazov. „Teraz vieme, že materiál vyvrhnutý pri dopadoch na Mesiac môže dopĺňať sekundárne pásmo asteroidov Arjuna,“ vysvetlil pre CNN.
Žiadne riziko, ale veľká príležitosť
Aj keď 2025 PN7 obieha blízko Zeme, odborníci zdôrazňujú, že pre našu planétu nepredstavuje žiadne riziko. Naopak, kvázi-mesiace sú podľa nich skvelými kandidátmi na budúce misie, pretože sú relatívne dostupné pre sondy.
Čína už dnes pripravuje misiu Tianwen-2, ktorá má v roku 2027 priniesť na Zem vzorky z iného kvázi-mesiaca s názvom Kamoʻoalewa. „Tieto objekty môžu slúžiť ako testovacie polia pre nové technológie, ktoré budeme potrebovať pri planetárnom výskume. Ide o investíciu, ktorá nemusí byť extrémne nákladná,“ vysvetlil de la Fuente Marcos pre CNN.
Najmenší známy kvázi-mesiac
Podľa aktuálnych zistení je 2025 PN7 najmenším doteraz známym kvázi-mesiacom. Jeho dráha sa časom mení. Niekedy obieha podobne ako Zem, inokedy prechádza do takzvanej podkovovitej dráhy, pri ktorej sa môže vzdialiť až na 300 miliónov kilometrov.
Vedci predpokladajú, že v súčasnej blízkosti pri Zemi zostane ešte približne šesťdesiat rokov, než ho gravitačné sily Slnka opäť odtiahnu ďalej. To dáva astronómom jedinečnú šancu získať o tomto záhadnom telese cenné dáta. Ako uvádza EarthSky, jeho priemer môže byť len 19 metrov, čo z neho robí najmenší známy kvázi-mesiac v histórii.
