Desať rokov bez neho: Speváčka Céline Dion dojímavými slovami spomína na svoju najväčšiu lásku

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Ani po jeho odchode ho nikdy neprestala milovať.

Po desiatich rokoch od odchodu Reného zostáva láska medzi Céline a ním prítomná v každom dni, pretože ich vzťah bol výnimočne silný, hlboký a postavený na oddanosti, ktorú ani čas nedokázal vymazať.

Rok 2016 priniesol do života Céline Dion stratu, s ktorou sa nevyrovnáva ľahko ani plynúci čas. Odišiel René Angélil, jej životný partner a človek, ktorý jej bol pevným bodom v súkromí aj na pódiách celého sveta. Jeho smrť, ktorá prišla len krátko pred jeho narodeninami, zanechala hlbokú stopu, no zároveň pripomenula silu vzťahu, ktorý ani po rokoch nevybledol.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Céline Dion (@celinedion)


Aj dnes, rovnako ako v minulosti, mu na svojom Instagrame opäť venovala slová plné citu, v ktorých sa mieša láska, smútok aj vďačnosť za všetko, čo spolu prežili, a to aj napriek tomu, že sama čelí vážnym zdravotným problémom a bojuje so syndrómom stuhnutého človeka, ktorý výrazne ovplyvňuje jej každodenný život.

Slová, ktoré preklenuli desaťročie

„Láska moja, desať rokov bez teba pôsobí ako jeden jediný deň, a predsa sa každý deň cíti ako celé desaťročie… Desať rokov bez tvojho pohladenia, a predsa každý deň cítim tvoj dotyk… Chýbaš nám viac, než dokážeme uniesť, no naučil si nás byť silnými. Milujeme ťa čoraz viac, každý deň a každý rok,“ napísala speváčka a k odkazu pripojila aj mená detí: Céline, RC, Nelson a Eddy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Céline Dion (@celinedion)


Nešlo pritom o ojedinelé vyznanie. Už v minulosti, konkrétne v roku 2024, mu venovala rovnako krásny a dojímavý odkaz, ktorým potvrdila, že ich puto ani čas nedokázal oslabiť.

Vlna emócií a spomienok

