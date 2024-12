Céline Dion poslala svojmu zosnulému manželovi do neba emotívny odkaz. Tieto slová chytia za srdce úplne každého

Stále žije v jej srdci. Reč je o zosnulom manželovi slávnej speváčky, ktorému venovala na sociálnej sieti pár slov do neba. Hoci je to už osem rokov, ako zomrel na rakovinu hrdla, aj dnes jej veľmi chýba. Pár si preskákal všeličím, ich vzťah bol spočiatku mnohými odsudzovaný pre veľký vekový rozdiel, no napokon zvíťazila láska.

Čo mu odkázala?

Písal sa rok 2016, keď Céline Dion prišla o najmilovanejšieho človeka vo svojom živote. Zákerná choroba jej vzala manžela Reného Angélila a aj keď sa bez neho pretĺka životom už dlhšiu dobu, nezabúda na to, akou jej bol oporou a čo pre ňu spravil. Mužovi jej života, ktorého skolila zákerná choroba dva dni pred 74. narodeninami, adresovala srdcervúci odkaz, ktorý každého dojme k slzám, ako uviedol magazín People.

K úprimnej správe na Instagrame pripojila vzácnu fotografiu pri príležitosti 30. výročia ich svadby. Napriek nešťastnému osudu speváčka oslávila výnimočný deň a poskytla fanúšikom možnosť pozrieť sa na spomínanú výnimočnú udalosť z roku 1994. Na snímke je Céline odfotografovaná vo svojej svadobnej čelenke a závoji, pričom hľadela Renému do očí.

„Stále napĺňaš naše srdcia, každý deň. Si pre nás všetkým. Veľmi nám chýbaš. Všetko najlepšie k 30. výročiu, mon amour,“ napísala speváčka k príspevku a podpísala tam seba a ich spoločné deti: 23-ročného Reného-Charlesa a 14-ročné dvojčatá Nelsona a Eddyho.

Láska bola silnejšia ako obavy