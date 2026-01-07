Dermatologička: Čo používať, ak máme 20, 30 alebo 50 rokov? Po tridsiatke obmedzte známu látku, môže ublížiť

Mnohé ženy sa cítia mladšie, než napovedá ich vek, no pokožka si stres, nedostatok spánku aj hormonálne zmeny pamätá.
Podľa dermatologičky Michaely Blaško je práve prispôsobenie starostlivosti o pleť jednotlivým obdobiam života kľúčové pre jej dlhodobé zdravie a vitalitu. Zdôrazňuje pritom, že základom je prevencia a realistické očakávania v každej dekáde.
Tipy pre ženy vo veku 20 až 30 rokov
Ženy vo veku okolo dvadsiatich rokov podľa nej často starostlivosť o pleť podceňujú.
„V tomto období majú mladí ľudia aktívnejší životný štýl, menej spánku a viac stresu, no mylne sa domnievajú, že ich pokožka ešte nič nepotrebuje. Hoci vrásky zatiaľ nevidno, tvorba kolagénu už začína postupne klesať,“ vysvetľuje Blaško.
Základom by preto malo byť dôsledné odličovanie, čistenie, hydratácia a každodenné používanie prípravkov s ochranným faktorom. Z aktívnych látok odporúča kyselinu hyalurónovú, niacínamid, vitamín C či pantenol, no zároveň varuje pred preťažovaním pleti nadmerným množstvom produktov. Minimalistická rutina je podľa nej v tomto veku najvhodnejšia.
