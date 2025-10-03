Deje sa niečo strašné, státisícom ľudí sa zem prepadáva pod nohami. Následky môžu byť katastrofálne a nezvratné

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Na tomto mieste je situácia najviac extrémna.

Odborníci odhadujú, že v Iráne sa v ohrození ocitá viac ako 650 000 obyvateľov. Zem pod ich nohami klesá čoraz viac a zásoby pitnej vody vysychajú. Hrozia katastrofálne následky.

Státisícom ľudí hrozí katastrofa

Ako informuje web Live Science, nový výskum publikovaný prostredníctvom Journal of Geophysical Research: Solid Earth prináša hrozivé správy. Zásoby vody pod Iránom postupne miznú, následkom čoho vo viacerých častiach dochádza k poklesu zeme. Plocha s rozlohou viac ako 31 400 kilometrov štvorcových klesá rýchlosťou 10 milimetrov za rok.

V meste Rafsanjan dokonca došlo k poklesu o 34 centimetrov za rok. Situácia je kritická a ohrozuje viac ako 650 000 ľudí. Podľa odborníkov je jednou z príčin dlhotrvajúce sucho. V Iráne pochádza približne 60 % vody z podzemných zásob. Čo sa poklesu zeme týka, v Iráne je tento proces najrýchlejší na celkom svete.

Foto: Ali Azad, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Po celej krajine je najmenej 100 miest, kde zem poklesne o viac ako 10 milimetrov ročne. V Európe sa za extrém považuje už aj to, ak dôjde k poklesu o 5 až 8 milimetrov ročne. Klesanie je spôsobené najmä čerpaním podzemnej vody. Za klesanie rýchlejšie ako 10 milimetrov za rok je v 77 % prípadov zodpovedná poľnohospodárska činnosť. Napríklad v blízkosti mesta Rafsanjan je klíma naozaj suchá. Nachádzajú sa tu však plantáže pistácií a intenzívne sa využívajú zásoby podzemnej vody.

Proces je nezvratný

Klesanie o 10 milimetrov, či dokonca o 34 centimetrov, sa možno nezdá ako veľa. Za 10 rokov to však znamená pokles aj o 3 či 4 metre. Navyše, na väčšine území ide o nezvratný proces. Aj keby sa zásoby vody dopĺňali rýchlejšie, ako sa vyčerpávajú, nestačilo by to na to, aby sa pokles zvrátil. Poklesy môžu napáchať nemalé škody. Môže dôjsť k nestabilite, k poškodeniu infraštruktúry a budov, ale aj ciest a železníc.

Foto: Unsplash

V niektorých častiach Iránu už museli ľudia niektoré budovy nadobro opustiť. Žiaľ, podobný scenár ohrozuje nielen Irán, ale aj mnohé ďalšie miesta na svete, vrátane Mexika, Číny, ale aj Talianska. Predpokladá sa, že pokles spôsobil kolaps metra, ku ktorému došlo v Mexiku v roku 2021. 26 ľudí prišlo o život, desiatky utrpeli zranenia.

