Dcéru jej zjedol divoký pes, no nikto tomu neveril. Prípad storočia sa dostal až na hollywoodske plátna

Austrálčanka prežila niečo, čo by ste nikomu nepriali ani v tom najhoršom sne. Po útoku divej šelmy prišla o dieťa. Ľudia však neverili, že dingo jej vzal dcéru a napokon skončila za mrežami. Lindy Chamberlain sa síce napokon spravodlivosti dočkala, dcéru jej to však nikdy nevráti.

Predstavte si rodinu, ktorá žije nenápadný a jednoduchý život, založený na viere a rodinných hodnotách. Taká bola presne rodina Chamberlainovcov. Lindy spolu so svojím manželom Michaelom tvorili harmonický pár, oddaný svojej rodine, ale aj náboženskému presvedčeniu.

Jedným z najhorších dní v živote Lindy a Michaela Chamberlainovcov bol zrejme 17. august 1980. Manželia sa spolu so svojimi tromi deťmi Aidenom, Reaganom a Azariou, ktorá bola v tom čase ešte len bábätko, vybrali kempovať k austrálskej hore Uluru.

Spočiatku nebol výlet ničím výnimočný. Skúmali okolie, chodili na prechádzky a pustili sa do reči aj s ďalšími turistami. Všetko sa však zmenilo večer, keď rodina uložila najmladšiu dcéru spať. Okolo ôsmej večer, keď už tma začala pohlcovať krajinu, zazneli zo stanu jej dcéry zúfalé výkriky a plač.

Azaria bola preč a vnútro stanu bolo pofŕkané krvou. Okolo stanu, ale aj v ňom, boli stopy akoby po psovi a v piesku bolo zas vidno, akoby zviera niečo ťahalo so sebou. Na niekoľkých miestach boli priehlbiny, kde zviera zrejme dieťa položilo, aby si chvíľu oddýchlo. Bolo v nich dokonca vidno vzor, ktorý v piesku zanechal sveter, ktorý malo dieťatko na sebe. Lindy bola presvedčená, že za útokom bol divoký pes dingo.

