Dcéra legendárneho oscarového herca zomrela počas novoročnej noci: Herečku našli mŕtvu v hoteli, mala len 34 rokov

Rodinu známeho amerického herca zasiahla tragická správa. Victoria Jones, dcéra herca Tommyho Lee Jonesa, bola nájdená mŕtva v hoteli v San Franciscu. Mala len 34 rokov.
O tragickej udalosti informoval portál People s odvolaním sa na vyjadrenia miestnych záchranných zložiek a polície. Hasičský zbor mesta San Francisco potvrdil, že krátko pred 3:00 miestneho času na Nový rok zasahoval pri udalosti v hoteli Fairmont, kde bola na mieste nájdená osoba bez známok života.
Záchranné zložky zasahovali v hoteli Fairmont
Polícia v San Franciscu uviedla, že jej príslušníci dorazili do hotela, kde sa stretli so záchranármi a dospelú ženu na mieste vyhlásili za mŕtvu. Jej identita oficiálne zverejnená nebola, no podľa informácií amerických médií išlo práve o Victoriu Jones.
Príčinu smrti zatiaľ neoznámili. Vyšetrovatelia zároveň uviedli, že v tomto štádiu nemajú podozrenie na cudzie zavinenie. Okolnosti úmrtia tak zostávajú predmetom ďalšieho preverovania.
Objavila sa vo filmoch aj v televíznom seriáli
Victoria Jones bola dcérou herca Tommyho Lee Jonesa a jeho bývalej manželky Kimberlea Cloughley. Pár má spolu aj syna Austina Jonesa. Victoria sa už v mladom veku objavila pred kamerami, keď si zahrala v pokračovaní filmu Muži v čiernom II z roku 2002 po boku svojho otca.
Neskôr sa objavila aj vo filme Tri pohreby, ktorý jej otec režíroval. Objavila sa aj v jednom diele populárneho seriálu One Tree Hill.
Rodina ani herec sa k tragickej udalosti zatiaľ verejne nevyjadrili.
