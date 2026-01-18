Legendárny austrálsky kriketový hráč Damien Martyn prezradil, že mu minulý mesiac po uvedení do umelej kómy s meningitídou dávali len 50-percentnú šancu na prežitie.
Aktuálne 54-ročný bývalý pálkar, ktorý odohral 67 zápasov v rokoch 1992 až 2006 vo formáte Test series a 208 jednodňových medzinárodných duelov, bol 27. decembra prevezený do nemocnice s ochorením, ktoré spôsobuje opuch mozgových membrán.
Osem dní bol v kóme, no zázračne sa mu podarilo prežiť a teraz je späť doma. Informovala o tom agentúra AFP.
Dojímavý príbeh športovca
V dojímavom príspevku na sociálnych sieťach Martyn uviedol, že bolo otázne, či prežije. Táto skúsenosť mu pripomína, „aký krehký je život“.
„Po tom, čo mi dali 50-percentnú šancu na prežitie, som sa o osem dní neskôr prebral z umelej kómy a nebol som schopný chodiť ani rozprávať,“ uviedol. „A predsa, štyri dni nato, s neveriacimi lekármi, som chodil, rozprával a všetkým som dokazoval, prečo by som mal byť prepustený z nemocnice, aby som mohol začať s rekonvalescenciou,“ priblížil ďalej.
View this post on Instagram
„Som taký šťastný, že som doma, že si môžem dať nohy do piesku na pláži a začať som ďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi a mojej rodine pomohli s ich neochvejnou podporou. Som späť,“ doplnil Martyn.
V minulosti sa stal kľúčovou postavou všemocného austrálskeho tímu Steva Waugha s priemerom 46,37. Vyhral Majstrovstvá sveta ODI v roku 2003, keď vo finále proti Indii dosiahol 88 bodov. Martyn ukončil kariéru v roku 2006 počas série Ashes a odvtedy sa držal v úzadí.
Nahlásiť chybu v článku