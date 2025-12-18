Danko tvrdí, že zákaz spaľovacích motorov sa nezrušil: Európska komisia je podľa neho „falošná“

Foto: TASR/Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %.

Autá so spaľovacím motorom sa po roku 2035 prestanú vyrábať, budú musieť byť špeciálne upravené tie verzie, ktoré pôjdu do predaja. Takže nie je pravdou, že bol zrušený zákaz spaľovacích motorov.

Uviedol to na sociálnej sieti predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v reakcii na balík opatrení pre automobilový priemysel, ktorý 16. decembra predstavila Európska komisia (EK). Komisiu Danko preto nazval „falošnou“.

Zákaz vraj platí ďalej

„Keď som si pozrel to rozhodnutie EK, zistil som, že napriek všetkému 90 % áut sa prestane vyrábať. Oni nám síce povedia, že sa zrušil zákaz spaľovacích motorov, ale ten zákaz platí ďalej, pretože tých zvyšných 10 % áut, ktoré sa budú vyrábať, voči čomu protestujú aj automobilky, musí mať špeciálne úpravy,“ spresnil Danko.

Spravodajca TASR informoval, že EK v utorok (16. 12.) predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu.

Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť aj plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.

