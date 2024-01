Danko o prípadnej kandidatúre Pellegriniho: O prezidentovi by ľudia mali vedieť všetko, vrátane manierov či orientácie

Aj keď Peter Pellegrini svoju kandidatúru na prezidenta SR neohlásil, mnohí sú o nej presvedčení a čaká sa len na to, kedy ju oficiálne ohlási. Predseda SNS Andrej Danko má ale s touto kandidatúrou problém, nepáči sa mu naťahovanie času zo strany Pellegriniho, a tiež niektoré jeho postoje.

Je príliš liberálny

Andrej Danko začal zbierať podpisy ako možný kandidát na prezidenta, uvádza Pluska. Označuje to ako odpoveď na zdržanlivý postoj a naťahovanie času predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

Danko si myslí, že mnohí voliči Slovenskej národnej strany majú problém s Pellegrinim a radšej by odovzdali hlas Harabinovi. „To je to, čo Pellegrini nechápe. Je príliš liberálny. Ja som mu podal priateľskú ruku, Pellegrini ju odmietol. Čo bude ďalej, to je jeho vec,“ povedal.

Zároveň podotkol, že o prezidentovi by mali ľudia vedieť všetko. „Vrátane jeho orientácie, či manierov, správania sa, či finančnej hotovosti. Musí povedať aj koľko má detí, koho má rád, s kým žije, z čoho je financovaná kampaň a potom si ľudia vyberú.“