Ďalšia legislatívna úprava: Ak ste aj vy využívali informácie z tohto portálu, po novom to už nebude také jednoduché

Nájsť v súčasnosti informácie o vlastníkoch nehnuteľností je vďaka transparentnému katastru pomerne jednoduché. Okrem iného túto službu často využívajú aj investigatívni novinári pátrajúci po podozrivých prepojeniach a osobách. Po novom by sa však mal tento transparentný prístup skomplikovať, informujú o tom Aktuality.sk.

Ochrana osobných údajov?

Ako z článku vyplýva, Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) podľa všetkého chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. V budúcnosti by sa tak k informáciám mali dostať iba zaregistrovaní používatelia. Po prenesení do praxe by to znamenalo, že úrad zrejme bude disponovať údajmi, akým spôsobom užívatelia systém využívajú. Mal by prehľad o tom, kto, kedy a k akým dátam na katastri pristupoval.

Ako už bolo spomenuté, vďaka týmto informáciám napríklad často dokázali novinári odhaliť nekalé a nelegálne praktiky, čo platilo aj o zavraždenom Jánovi Kuciakovi.

„Neprimeranosť plošného monitorovania prístupu je evidentná aj vzhľadom na deklarovanú potrebu zvýšenia ochrany osobných údajov. Osoba pristupujúca k údajom zverejneným na katastrálnych portáloch má taktiež oprávnené očakávanie súkromia v súvislosti s prehliadaním údajov,“ napísal do svojej pripomienky Ľubor Illek z občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Na druhej strane, ÚGKK hovorí o zneužívaní údajov majiteľov stavieb, pozemkov či budov. „Údaje zverejnené na katastrálnych portáloch sú určené na prehliadanie a nemali by slúžiť ďalším spracovateľským operáciám vo veľkom rozsahu (napríklad sťahovaním kompletne celých údajov v rámci celého územia Slovenskej republiky),“ argumentuje štát v predbežnej informácii k legislatívnej zmene.

Ďalej sa hovorí o tom, že každá fyzická osoba má právo vedieť, akým spôsobom sa nakladá s jej verejne dostupnými údajmi. To však môže podľa Illeka predstavovať dvojsečnú zbraň, nakoľko to môže mať nedozerné následky voči prezerajúcim osobám, pričom nevylučuje ani kriminálnu činnosť a jej dôsledky.