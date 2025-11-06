Ďalšia európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Spúšťa masívny obranný program, do výcvikov sa zapojí 400-tisíc ľudí

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Poľsko chce byť lídrom v Európe. Tvrdí, že ide o inovatívny program v rámci celého NATO.

Počas novembra a decembra sa v Poľsku na vojenských výcvikoch zúčastní približne 100 000 ľudí a v roku 2026 plánuje ministerstvo obrany vyškoliť okolo 400 000 osôb. Oznámil to vo štvrtok štátny tajomník poľského ministerstva obrany Cezary Tomczyk, podľa ktorého pôjde o kurzy určené jednotlivcom aj skupinám. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Rezort obrany predstavil celonárodný program dobrovoľných obranných výcvikov #wGotowosci, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť občanov a posilniť bezpečnosť štátu. Program umožní každému plnoletému záujemcovi získať praktické zručnosti potrebné na zvládanie krízových situácií – od prvej pomoci cez prežitie a bezpečnosť v domácnosti až po kyberbezpečnosť. Ministerstvo označilo projekt za investíciu do bezpečnosti krajiny aj miestnych komunít.

Poľsko je vraj vzorom vo výcviku

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko sa stalo lídrom v oblasti moderných obranných školení.

Ilustračná foto: Unsplash

Poľsko je dnes vzorom. Nie sme len príjemcami toho, čo vytvorili iní, ale prinášame úplne nový pohľad na výcvik,“ povedal s tým, že ide o inovatívny program v rámci celého NATO. Dodal, že aplikácia mObywatel, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia registrovať, patrí k najmodernejším v Európe.

Cieľom je zvýšiť pripravenosť záloh

Veliteľ generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wieslaw Kukula priblížil, že program sleduje dva hlavné ciele – posilniť individuálnu odolnosť obyvateľov a zvýšiť pripravenosť a kompetencie vojenských záloh. Výcviky budú prebiehať v dvoch hlavných vetvách: Odolnosť, určená civilistom bez väzby na armádu, a Rezerva, zameraná na zvyšovanie pripravenosti záloh.

Generál Karol Molenda, veliteľ kybernetickej zložky poľských ozbrojených síl, uviedol, že registrácia na výcvik nemá trvať viac ako 30 sekúnd a systém je navrhnutý tak, aby bol intuitívny, bezpečný a prístupný každému občanovi.

Pozri aj tento článok
Poľsko chce uzavrieť veľký obchod so Slovenskom: Americký plyn by mohol prúdiť až k nám,…

