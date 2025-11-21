Ďalšia chyba v konsolidačnom balíčku: Vážna diera pri tejto skupine pracujúcich, vláda ju pod tlakom musí opraviť

Foto: SITA/Národná rada SR

Martin Cucík
Konsolidačný balík so sebou prináša kopu problémov. Vláda sa ich bude snažiť napraviť.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) avizuje zmeny v novom mikroodvode do Sociálnej poisťovne, ktoré by mali zmierniť vplyv nových pravidiel na vybrané skupiny ľudí. Od júla 2026 by totiž tisíce samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) mali platiť minimálny odvod vo výške 131,34 eura mesačne, a to bez ohľadu na ich skutočný príjem.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá je súčasť konsolidačného balíka, mení definíciu SZČO. Od januára 2026 už výška príjmu z podnikania nebude rozhodujúca pre povinné platenie odvodov. Znamená to, že aj SZČO s nízkym mesačným zárobkom bude musieť odviesť minimálny mikroodvod, čo môže byť pre malých podnikateľov finančne náročné. Ministerstvo sa teraz chybu snaží napraviť. Informoval o tom Denník N.

Ďalšie zmeny v konsolidačnom balíku

Po schválení zákona minister práce Erik Tomáš oznámil, že pripravuje novelu, ktorá zabezpečí „odvodovú výnimku“. Týkať sa má ľudí, ktorých príjem nebude dostatočný ani na zaplatenie sociálnych odvodov. Včera zverejnil informáciu, že účinnosť tejto novely chce zabezpečiť k 1. júlu 2026.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Ministerstvo zdôrazňuje, že cieľom je spravodlivejšie nastavenie povinností SZČO a ochrana tých, ktorých príjem by nový mikroodvod neprimerane zaťažoval.

V pôvodnom zákone by platili odvod aj dôchodcovia či umelci

Povinnosť platiť nový odvod sa bude týkať širokej skupiny SZČO. Od malých živnostníkov, umelcov, finančných sprostredkovateľov, športovcov až po dôchodcov, ktorí si len privyrábajú. Nový odvod sa týka aj profesionálov s licenciami, ako sú: daňoví poradcovia, mediátori, súkromní lekári, veterinári, súdni exekútori, znalci, geodeti, architekti či inžinieri vykonávajúci stavebný dozor. Problém je, že na rozdiel od živnostníkov, títo odborníci nemôžu svoje oprávnenie pozastaviť a musia odvod platiť aj v prípade, že pracujú len pre zamestnávateľa alebo ako konatelia spoločnosti.

Podľa daňových poradcov je to diskriminácia

Slovenská komora daňových poradcov označila situáciu za nespravodlivú a diskriminačnú a vyzvala ministerstvo práce, aby pravidlá upravilo. Komora navrhuje, aby ľudia s licenciami, ktorí sú zároveň poistení ako zamestnanci, nemali povinnosť platiť nový mikroodvod, podobne ako tomu bolo pred novelou. Týmto osobám by tiež mala zostať možnosť prostredníctvom čestného vyhlásenia oznámiť Sociálnej poisťovni, že z držania licencie nemajú príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Ministerstvo práce upresňuje, že ak má niekto licenciu výlučne na výkon činnosti pre zamestnávateľa a príjem plynúci z nej je výhradne zo závislej činnosti, nebude sa považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu. Ak takáto osoba podá čestné vyhlásenie, že oprávnenie má len na výkon činnosti vo vzťahu, ktorý jej prináša zárobok zo závislej práce, nevzniká jej povinné poistenie SZČO a ani povinnosť platiť príslušné sociálne odvody.

Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

