Ďalší problém na železnici: Na trati pri Kysaku došlo k lomu koľají, doprava bola prerušená

Na trati v úseku Kysak – Malá Lodina na východnom Slovensku došlo dnes na približne hodinu a pol k prerušeniu železničnej dopravy. Dôvodom bola poškodená infraštruktúra, pričom mal nastať lom koľajníc. Momentálne má byť úsek už prejazdný bez obmedzení.
Ako píšu TV Noviny, hovorkyňa Petra Lániková im potvrdila, že v úseku Kysak – Malá Lodina bola prerušená doprava z dôvodu lomu koľajníc. Porucha ale už bola odstránená a doprava na trati obnovená. Doprava tak bola prerušená od 10:39 do 12:10
Lom koľajníc nastáva zvyčajne pri mraze. Nie je momentálne jasné, či to bolo aj v tomto prípade.
Ranné vykoľajenie
Dnes ráno sa pri príchode do stanice v Košiciach na výhybke vykoľajil vlak, poškodil železničnú trať. Nešlo, našťastie, o vážnu nehodu a nikto nebol zranený. Informáciu priniesli Aktuality, ktoré dodávajú, že stanica je navyše čiastočne odstavená pre rekonštrukčné práce. Tie ešte viac obmedzujú jej kapacitu a komplikujú riešenie situácie. Podľa prvotných informácií sa jeden z vozňov vychýlil z koľajiska a následný náraz spôsobil rozsiahlu deštrukciu železničného zvršku.
