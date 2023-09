Dahmerov otec priznal, že mal rovnako zvrátené myšlienky: Toto odznelo v doteraz neuverejnených nahrávkach z väzenia

Jeffrey Dahmer v rokoch 1978 až 1991 znásilnil, zavraždil a zjedol časti tiel 17 mladých mužov. Nie je to tak dávno, čo ľudí pobláznil seriál o jeho vyčíňaní. V novom dokumente sa ale objavili doteraz nezverejnené nahrávky z rozhovorov medzi Dahmerom a jeho otcom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mal byť dolapený, no nikdy sa tak nestalo

Ako píše web Mail Online, Jeffreyho Dahmera za jeho ohavné skutky odsúdili v roku 1992, no o dva roky neskôr bol za mrežami zavraždený. V roku 1994 ho na smrť ubil spoluväzeň Christopher Scarver. V novom dokumente s názvom My Son Jeffrey: The Dahmer Family Tapes (Môj syn Jeffrey: Nahrávky rodiny Dahmerovcov) sa objavili doteraz neuverejnené nahrávky. Lionel, Jeffreyho otec v nich hovorí o tom, že v mladosti mal aj on divné a zvrátené myšlienky, no nikto o tom nevedel. Priznal, že Jeffrey je rovnaký ako on.

Rozhovor medzi Jeffreym a Lionelom sa odohral v čase, keď už bol vraj za mrežami, krátko predtým, ako zomrel. Lionel priznáva, že mnohokrát mal byť dolapený, no nikdy sa tak nestalo. Synovi povedal, že absolútne žiaden skutok nie je taký závažný, aby nemohol byť odpustený. Bol zvedavý na Jeffreyho myšlienky. Pýtal sa ho, aká bola jeho prvá zvrátená myšlienka z detstva, pri ktorej si pomyslel, že je to zvláštne.

O zločinoch svojho syna napísal knihu

Štvordielny dokument z dielne FOX Nation bude obsahovať exkluzívne domáce nahrávky Dahmerovej rodiny a nový pohľad na jedného z najznámejších zločincov na svete. Podľa záznamov Lionel teraz žije so svojou druhou manželkou Shari v Ohiu. S matkou svojho syna Joyce sa rozviedol v roku 1978 po tom, ako mala mimomanželský pomer.

V roku 1994 napísal memoáre s názvom Príbeh otca, v ktorých opísal ohavné zločiny svojho syna. Dahmerove brutálne zločiny zahŕňali znásilňovanie, mučenie, rozštvrtenie, nekrofíliu a kanibalizmus. Dahmer cez deň pracoval v továrni na čokoládu, ale po nociach chodil vyhľadávať svoje obete do gay barov. Pozýval ich do svojho domu v Milwaukee, kde im nalieval alkohol. Svoje obete si následne fotil nahé.

Dahmer potom svoje obete nadrogoval, zaškrtil alebo dobodal. Následne ich rozštvrtil, časti ich tiel zjedol a ostatné si uložil do chladničky, alebo ich nechal v iných častiach domu. Po dolapení Dahmer priznal vinu a v roku 1992 bol odsúdený na 16 doživotných trestov.