Zmenil si meno, rodine zakázal o ňom hovoriť. Čo sa stalo s mladším Bratom Jeffreyho Dahmera?

David, ktorý bol od sériového vraha o 6 rokov mladší, sa objavil aj v sérii Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera, avšak neskôr akosi zmizol zo scény. Čo sa s ním stalo v skutočnosti?

Čo sa stalo s Davidom?

Po tom, čo si milióny ľudí pozreli seriál o sériovom vrahovi, sa nejeden divák zamyslel nad tým, čo sa stalo s Davidom, bratom Jeffreyho Dahmera. Ako informuje portál LADbible, David, ktorý bol od Jeffreyho o 6 rokov mladší, sa objavil aj v seriáli, postupne sa však dej viac sústredil na Dahmerove zločiny a David z dejovej línie zmizol.

Aj v skutočnom živote sa David akoby vyparil. Po tom, čo bol Jeffrey v roku 1991 dolapený a odsúdený na doživotie, nepadla o Davidovi ani zmienka. Vie sa, že v čase, keď mal David 11 rokov, jeho matka vyhrala súdny spor s otcom oboch chlapcov a štát jej ich zveril do opatery. David žil následne so svojou matkou vo Wisconsine.

Brian Masters v biografii The Shrine of Jeffrey Dahmer napísal, že každý si robil starosti o to, čo bude s 11-ročným Davidom a čo by pre neho bolo najlepšie. O Jeffreyho blaho sa však nikto nestaral.

Rodine zakázal, aby jeho nové meno vyzradila

10 rokov po Jeffreyho smrti sa jeho otec Lionel objavil v televíznej šou Larry King Live so svojou novou manželkou Shari. Priznal, že po Jeffreyho zatknutí si David zmenil meno, aby sa mohol vypariť. Jeho nové meno je pre verejnosť neznáme a Lionel ho odmietol vyzradiť, musel Davidovi sľúbiť, že ho uchová v tajnosti.

Shari dodala, že sa má dobre, má skvelú kariéru, založil si rodinu a je šťastný. V čase rozhovoru bola jeho manželka tehotná s druhým dieťaťom. Lionel dodal, že vzhľadom na väčší vekový rozdiel si bratia nikdy neboli príliš blízki. Navyše, mali veľmi odlišné osobnosti. Kým Jeffrey bol veľmi tichý a hanblivý, David bol jeho pravým opakom, bol veľmi energetický a spoločenský.

Informácie, ktoré odzneli v spomínanej šou, boli posledné, ktoré sa na verejnosť dostali. Nová séria s názvom Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (v preklade Konverzácie s vrahom: Nahrávky Jeffreyho Dahmera) však možno vrhne na vzťah Davida a Jeffreyho nové svetlo.

Dahmerova mama zomrela v roku 2000 po tom, čo prehrala boj s rakovinou prsníka. So synom ostala v kontakte aj po tom, čo bol zatknutý. V jednom z rozhovorov s ňou údajne priznal, že je rád, že je za mrežami. Bál sa totiž, čo by urobil, ak by vo väzení nebol.