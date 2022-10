Na chrbte nosil závažia a 10 mesiacov to isté oblečenie: Peters sa až neuveriteľne vžil do postavy Dahmera, ľudia sa ho báli

Seriál o skutočnom živote zvráteného vraha Jeffreyho Dahmera sa stal na streamovacej platforme Netflix absolútnym hitom. Pomohol tomu aj precízny a detailný výkon herca, ktorý stvárnil hlavnú postavu a celej snímke tak dodal omnoho autentickejší nádych.

Článok pokračuje pod videom ↓

Príbeh o Dahmerovi oslávil 21. októbra len prvý mesiac od vydania minisérie, no aj za tých pár týždňov sa z neho stihol stať obrovský hit. Život vraha, kanibala a nekrofila sledovali desiatky miliónov ľudí po celom svete. Hlavnú úlohu, teda postavu Jeffreyho Dahmera, hral Evan Peters, ktorý si od kritikov vyslúžil množstvo pozitívnych reakcií.

Tvorca seriálu Ryan Murphy sa v rozhovore pre Variety vyjadril o tom, ako sa herec chopil tejto príležitosti. Peters sa mal veľmi hlboko ponoriť do psychológie vraha z Milwaukee a precízne študovať najmä jeho reč tela a vyjadrovanie. Pre ešte väčšiu podobnosť si dokonca pripol na ramená olovené závažia a chodil vo vyšších topánkach.

V ruke musel mať neustále cigaretu

„Dahmer mal veľmi rovný chrbát a vždy chodil veľmi vystretý, pri chôdzi nehýbal rukami. Preto som si nasadil závažie, aby som sa naučil chodiť úplne rovnako. Taktiež som počas štyroch mesiacov prípravy a šiestich mesiacov natáčania nosil rovnaké džínsy, topánky a v ruke som mal neustále cigaretu,“ opísal herec Evan Peters snahu o napodobnenie svojej postavy.

Snaha však zašla tak ďaleko, že Peters dokonca každý deň počúval 45-minútové rozprávanie Dahmera, aby si osvojil jeho rečové vzorce a naladil sa na rovnaký tón hlasu. Podľa jeho slov to bolo veľmi náročné, keďže vrah mal rozdielne vyjadrovanie pred dolapením a po tom, keď sa vo väzení rozprával so psychológmi či mediálnymi zástupcami.

Kolegovia sa ho báli

Autentické stotožnenie sa s rolou však spôsobilo, že ostatní herci na natáčaní mali z Petersa dokonca až strach. „Aký bol Evan? Neviem, toho muža vôbec nepoznám. Od štábu aj hercov si držal počas natáčania značný odstup. Vždy bol sám, bolo to až mierne desivé,“ povedala herečka Niecy Nash, ktorá hrala vystrašenú susedku Glendu Clevelandovú.

Spojenie amerického herca a už zosnulého vraha potvrdil aj muž, ktorý v 90. rokoch obsluhoval v jednom z barov aj samotného Dahmera. Bob sa v rozhovore pre LAD Bible vyjadril, že prvýkrát stretol Dahmera v roku 1991 a keď videl seriál, okamžite tvrdil, že Peters túto rolu doslova „zaklincoval“. „Hneď, keď prišiel do môjho podniku, tušil som, že s tým chlapcom niečo nie je v poriadku. Nič nehovoril, no jeho oči sa do vás okamžite zavŕtali.“