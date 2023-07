Cez deň pomáhal, v noci zabíjal gayov: Vrah, ktorého prirovnávajú k Dahmerovi, mužovi odrezal penis a strčil mu ho do úst

Na HBO od 9. júla postupne vychádzajú epizódy 4-dielneho dokumentu o chladnokrvnom zabijakovi Richardovi Rogersovi s názvom Last Call: When A Serial Killer Stalked Queer New York (Posledná objednávka: Keď sériový vrah terorizoval queer komunitu v New Yorku). Muža, ktorý ošetroval deti na pediatrickom oddelení, mnohí prirovnávajú k Jeffreymu Dahmerovi.

V článku sa dozviete aj: kto je Richard Rogers;

ako je možné, že policajtom desaťročia unikal, aj keď vedeli, že už vraždil;

prečo ho prirovnávajú k Jeffreymu Dahmerovi;

kde je beštiálny vrah v súčasnosti.

Zavraždil spolubývajúceho, zo súdu odišiel slobodný

Podľa portálu The Cinemaholic, nie je celkom jasné, kedy Richard Westall Rogers Jr. započal svoju kariéru jedného z najbrutálnejších sériových vrahov. Isté ale je, že už ako tínedžer bol samotár a rád chodil s otcom loviť zver. Narodil sa 16. júna 1950, no hovorí sa, že svoju prvú obeť zabil v čase, keď nemal ešte ani 20 rokov.

Jeho prvou obeťou sa v 60. rokoch mala stať staršia suseda, ktorú bodol kuchynským nožom po tom, ako odmietla jeho pokus o dvorenie. Rogers bol pritom homosexuálom. Na krátky čas pobudol v ústave pre duševne chorých. Po prepustení sa ale vrátil do školy a v roku 1968 štúdium úspešne dokončil. Túto vraždu ale spomína len málo zdrojov a niekoľko rokov sa Rogersovi darilo bez závažnejších incidentov. Keď ale nastúpil na univerzitu a presťahoval sa do bytu s dvoma spolubývajúcimi, všetko sa zmenilo.

Rogersovi sa vôbec nepáčil jeden zo spolubývajúcich – Frederic Alan Spencer. 28. apríla 1973 ho napokon osemkrát udrel kladivom do hlavy a následne ho dusil igelitovou taškou, telo zabalil do nylonového stanu a zbavil sa ho. Mladík nemal šancu prežiť. Vrah ale pred súdom tvrdil, že konal v sebaobrane a Spencer ho kladivom napadol ako prvý. Porota mu uverila a po tom, čo za mrežami pobudol 6 mesiacov, bol obvinení zbavený, píše web Grunge. Jeho odtlačky prstov však ostali v systéme.

Cez deň sa staral o choré deti, v ranných hodinách vraždil

V 90. rokoch v New Yorku vyčíňal predátor známy ako The Last Call Killer, nikto ale netušil, že za touto prezývkou sa ukrýva práve Rogers. Pre tých, ktorí ho poznali len zbežne, viedol celkom obyčajný život. K susedom sa správal priateľsky a pracoval v zdravotníctve. 22 rokov pôsobil ako zdravotný brat na pediatrickom oddelení a staral sa najmä o deti s chorým srdcom. Vrah útočil v skorých ranných hodinách v gay baroch a v kluboch, kedy nebolo ťažké vyhliadnuť si obeť pod vplyvom značného množstva alkoholu.

Ako píše web Oxygen, po tom, ako si Rogers obeť vyhliadol, brutálnym spôsobom ju zavraždil a telo následne rozkúskoval. Časti tiel potom zabalil do vriec na odpadky a pohodil ich na odpočívadlách mimo mesta. Už v roku 1988 prišiel na políciu 47-ročný muž a tvrdil, že ho násilník nadrogoval, zviazal ho, sexuálne ho zneužil a následne ho zbil. Rogers sa síce opäť postavil pred súd, no znova odkráčal slobodný a zbavený obvinení.

O 3 roky neskôr šiel do baru 54-ročný investičný bankár Peter S. Anderson. Naposledy ho videli živého, keď z neho ráno odchádzal opitý. O niekoľko dní neskôr sa časti jeho tela našli v odpadkových košoch zabalené v igelite na dvoch rôznych odpočívadlách. Najbizarnejšie ale bolo to, že vrah mužovi odrezal jeho vlastný penis a strčil mu ho do úst.

O rok neskôr postihol rovnaký osud aj 57-ročného Thomasa Mulcahyho. Patológ po pitve určil, že príčinou smrti boli početné bodné rany do brucha a do hrudníka. Stretnutie so sériovým vrahom neprežil v roku 1993 ani 44-ročný sexuálny pracovník Anthony Marrero, ktorý sa taktiež stratil po tom, ako nadránom opitý odišiel z baru.