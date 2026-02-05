Cukrovar v Trenčianskej Teplej zatvára: Končí sa výroba, o prácu prídu desiatky zamestnancov

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Väčšinový vlastník cukrovaru je nemecká spoločnosť Nordzucker Group.

V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy. Informoval o tom väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group.

Spoločnosť má takmer 200 zamestnancov, o prácu príde polovica.

Dôvodom sú nepredvídateľné a prudko klesajúce objemy a znížená kvalitu cukrovej repy na Slovensku v posledných rokoch. Transformácia sa dotkne asi polovice zamestnancov.

Nie je to koniec príbehu

Na základe dlhodobého výhľadu sa podľa Nordzucker AG neočakáva, že by výroba cukru mohla dosiahnuť úroveň ziskovosti potrebnú na dlhodobú rentabilnú prevádzku. Spoločnosť pozastaví kontrahovanie cukrovej repy a od roku 2026 aj jej spracovanie.

„Dnes sa náš priemysel nachádza vo fáze transformácie. Cukrovarnícke spoločnosti už nie sú len výrobcami, ale vyvíjajú sa smerom k strategickým distribučným a logistickým hráčom, ktorí spájajú trhy namiesto výroby. Nie je to koniec príbehu – je to nová kapitola v životnom cykle podnikania, ktorá si cení odborné znalosti, vzťahy so zákazníkmi a zodpovednosť voči komunite,“ povedal predseda predstavenstva a vedúci predaja a marketingu pre juhovýchodnú Európu Michal Abelovič.

Považský cukor a.s. je popredným slovenským výrobcom a distribútorom cukru so sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorý pokračoval v tradícii produkcie a distribúcie cukru siahajúcej od roku 1901 až po súčasnú vlastnícku podobu z roku 1998. Spoločnosť je väčšinovo vlastnená nemeckou skupinou Nordzucker Group a zameriava sa na vysokokvalitné výrobky z cukru pre domácnosti a priemyselných zákazníkov.

