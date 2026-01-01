Čoskoro Mesiac ovládne oblohu. Odhaľte prekvapivé veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť počas splnu

Spln Mesiaca už odpradávna fascinuje ľudí svojou energiou, tajomnou atmosférou a vplyvom na naše emócie. Mnohí tvrdia, že počas tejto fázy Mesiaca sa všetko zdá byť akési intenzívnejšie. Preto záleží na myšlienkach, rozhodnutiach a činoch, ktoré spravíte v tomto období. Určité rituály vás totiž môžu priblížiť k dosiahnutiu snov a túžob, no tie nesprávne zase spôsobia chaos.
Považujú sa za najsilnejšie astrologické udalosti. Reč je o splnoch, najmä supermesiacoch, ktoré sú podľa Bed Threads Journal známe ako časy plné manifestácie a sebarealizácie. Pozývajú nás, aby sme si na chvíľu premysleli, čo v našich životoch funguje (alebo nie) – či už ide o prácu, vzťahy alebo zdravie – a v prípade potreby pristúpili k zmene.
Či už veríte na jeho silu, alebo ho beriete len ako krásny astronomický jav, existujú rituály a odporúčania, vďaka ktorým prežijete toto obdobie s väčším pokojom, jasnosťou a vnútornou rovnováhou. Mesačné rituály sú o využití jedinečnej sily Mesiaca v určitých bodoch lunárneho cyklu, aby vám pomohli prejaviť vaše túžby.
Možno to znie trochu bláznivo, ale keďže spln Mesiaca je o koncoch, tieto rituály sú naozaj skvelým spôsobom, ako zhodnotiť, kde sa nachádzate, posúdiť každú situáciu, očistiť si život a dobiť si energiu. Ak sa však tieto rituály používajú nesprávne, môžu vyvolať emócie a zvláštne správanie.
Ako na nás pôsobí spln?
Zrejme vás prekvapí zaujímavosť, že slovo „blázon“ pochádza z myšlienky, že zmeny duševného stavu súvisia s lunárnym cyklom. Táto myšlienka siaha až do roku 400 pred Kristom, keď lekári a filozofi začali obviňovať zo zmien v správaní príťažlivosť Mesiaca. Možnosť, že ľudia by mohli byť ovplyvnení mesačnými cyklami, nie je však úplne mimo.
Jedna štúdia hovorí, že takmer 81 percent odborníkov na duševné zdravie verí, že spln môže vplývať na zdravie človeka. Podľa rôznych iných výskumov, na ktoré poukázal odborný portál Healthline, môže spln Mesiaca ovplyvniť naše spánkové vzorce, krvný tlak, náladu a duševné zdravie.
