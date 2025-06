Colníci ostali prekvapení: Muž chcel prepašovať suveníry. V batožine mal 44 štrkáčov, pribalil si aj exotické korytnačky

Pasažiera, ktorý vo svojej batožine pašoval desiatky jedovatých hadov, zadržali po tom, ako priletel do indického mesta Bombaj z Thajska, uviedli v noci na pondelok predstavitelia tamojšieho colného úradu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Hady, medzi ktorými bolo 44 indonézskych štrkáčov, boli „ukryté v odbavenej batožine“. V prípade zadržaného pasažiera ide o indického štátneho príslušníka. Bližšie podrobnosti o zadržanom pasažierovi neboli bezprostredne známe, prevážal však aj tri vretenice pavúčie, ktoré sú jedovaté, zvyčajne sa však zameriavajú na menšiu korisť, ako napríklad vtáky.

V batožine mu objavili aj päť sladkovodných ázijských korytnačiek. Colná správa v Bombaji zverejnila fotografie zaistených hadov vrátane modrých a žltých plazov zvíjajúcich sa vo vedre. Hady sú v Bombaji pomerne nezvyčajným nálezom; colníci čoraz častejšie zverejňujú skôr fotografie pašovaného zlata, hotovosti, konope alebo tabliet pravdepodobne kokaínu, ktoré cestujúci prehltli, píše AFP.

On 01.06.2025, officers at CSMIA seized 3 Spider-Tailed Horned Vipers & 5 Asian Leaf Turtles (CITES Appendix-II), along with 44 Indonesian Pit Vipers, concealed in checked-in baggage. An Indian national arriving from Thailand was arrested. pic.twitter.com/C07R2Y58ZX

— Mumbai Customs-III (@mumbaicus3) June 1, 2025