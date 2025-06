Útočník v Colorade použil provizórny plameňomet: V nemocnici skončilo 6 ľudí, muža okamžite zadržali

Podozrivý útočník v meste Boulder v americkom štáte Colorado, ktorý v nedeľu na proizraelskom podujatí zranil šesť ľudí, počas útoku použil provizórny plameňomet a vykrikoval „Slobodu Palestíne“, uviedol vo vyhlásení Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). TASR informuje podľa agentúry AP.

Federálne orgány činné v trestnom konaní podľa FBI vyšetrujú útok ako teroristický čin. Útočníka na mieste zadržali.

Podozrivý, ktorého FBI identifikovala ako 45-ročného Mohameda Sabryho Solimana, bol vzatý do väzby. Bezprostredne neboli vznesené žiadne obvinenia, predstavitelia však očakávajú, že bude braný na „plnú zodpovednosť“.

K útoku došlo na obľúbenej pešej zóne v Boulderi, kde sa zhromaždili demonštranti, ktorí vyzývali na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Svedkovia alarmovali políciu slovami, že útočník na mieste „zapaľuje ľudí“, píše AP.

This monster burned Jews children alive in boulder Colorado today

his name is Mohamad Soliman. pic.twitter.com/fCiyGHsLgV

