Chodníky sú plné tvrdých odkazov proti Ficovi: Z kriedy sa stal symbol odporu, vlna sa valí naprieč Slovenskom

Foto: Facebook/Kriedová novembrová vlna

Martin Cucík
Popradský študent spustil celoslovenskú vlnu solidarity k Ukrajine a odporu voči vláde.

Len pred pár dňami sa 19-ročný študent Michal z Popradu rozhodol vyjadriť svoj názor netradične. Kriedou pred školou. Na chodník pred Spojenou školou Dominika Tatarku napísal heslo „Dosť bolo Fica“ a pridal aj vulgárny odkaz na ruského prezidenta Putina, ktorý doplnil modro-žltým srdcom symbolizujúcim podporu Ukrajine. 

Ako sme informovali, diskusia bola nakoniec zrušená, krátko nato do školy dorazila polícia a odviedla Michala priamo z triedy. Práve vďaka tomu sa táto udalosť stala spúšťačom vlny solidarity a občianskeho odporu na sociálnych sieťach, ktorá sa počas niekoľkých dní rozšírila po celom Slovensku.

Nápisy pribúdajú, objavili sa dokonca aj v zahraničí

Ako informoval Denník N, ľudia začali po mestách a dedinách kresliť kriedou nápisy ako „Fico sa bojí študentov“ či „Veľkí chlapi sa kriedy neboja“.

Jeden z nápisov sa dokonca objavil aj na Ukrajine.

Výzva potrvá symbolicky do 17. novembra

Výzva, ktorá sa šíri po sociálnych sieťach pod názvom „Kriedová novembrová vlna – solidarita s Murom“, vyzýva ľudí po celom Slovensku, aby počas jedného týždňa zaplnili chodníky a námestia vlastnými odkazmi.

Cieľom je vyjadriť podporu študentovi Michalovi a zároveň pripomenúť ducha 17. novembra – odvahu, slobodu slova a občiansku zodpovednosť.

Ľudia sa môžu zapojiť jednoducho – zobrať kriedu, napísať svoj odkaz na miesto, kde sa bežne chodí pešo, odfotografovať ho a šíriť s hashtagmi #KriedováVlna, #NieSmeNepriatelia a #17november.

Organizátori vyzývajú na rešpektovanie pravidiel, slušnosť a ohľaduplnosť voči verejnému priestoru. Ako píšu autori iniciatívy: „V novemberi si pripomíname odvahu mladých ľudí, ktorí sa nebáli ozvať. Dnes ju potrebujeme znova. Krieda v ruke je pokojný, viditeľný a zrozumiteľný spôsob, ako povedať, že mlčať nechceme.“

Prirovanie k Cintulovi

Emócie okolo prípadu ešte viac rozvíril vedúci úradu vlády Juraj Gedra, ktorý na sociálnych sieťach prirovnal popradského študenta k atentátnikovi Jurajovi Cintulovi, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica. „V Poprade sa našiel mentálny Cintula v mladom prevedení,“ napísal Gedra.

Jeho výrok vyvolal ostrú kritiku verejnosti aj občianskych iniciatív, ktoré označili takéto slová za neprimerané a nebezpečné.

