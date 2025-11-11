Chodníky sú plné tvrdých odkazov proti Ficovi: Z kriedy sa stal symbol odporu, vlna sa valí naprieč Slovenskom

Len pred pár dňami sa 19-ročný študent Michal z Popradu rozhodol vyjadriť svoj názor netradične. Kriedou pred školou. Na chodník pred Spojenou školou Dominika Tatarku napísal heslo „Dosť bolo Fica“ a pridal aj vulgárny odkaz na ruského prezidenta Putina, ktorý doplnil modro-žltým srdcom symbolizujúcim podporu Ukrajine.
Ako sme informovali, diskusia bola nakoniec zrušená, krátko nato do školy dorazila polícia a odviedla Michala priamo z triedy. Práve vďaka tomu sa táto udalosť stala spúšťačom vlny solidarity a občianskeho odporu na sociálnych sieťach, ktorá sa počas niekoľkých dní rozšírila po celom Slovensku.
Nápisy pribúdajú, objavili sa dokonca aj v zahraničí
Ako informoval Denník N, ľudia začali po mestách a dedinách kresliť kriedou nápisy ako „Fico sa bojí študentov“ či „Veľkí chlapi sa kriedy neboja“.
Jeden z nápisov sa dokonca objavil aj na Ukrajine.
Výzva potrvá symbolicky do 17. novembra
Výzva, ktorá sa šíri po sociálnych sieťach pod názvom „Kriedová novembrová vlna – solidarita s Murom“, vyzýva ľudí po celom Slovensku, aby počas jedného týždňa zaplnili chodníky a námestia vlastnými odkazmi.
Cieľom je vyjadriť podporu študentovi Michalovi a zároveň pripomenúť ducha 17. novembra – odvahu, slobodu slova a občiansku zodpovednosť.
Ľudia sa môžu zapojiť jednoducho – zobrať kriedu, napísať svoj odkaz na miesto, kde sa bežne chodí pešo, odfotografovať ho a šíriť s hashtagmi #KriedováVlna, #NieSmeNepriatelia a #17november.
Organizátori vyzývajú na rešpektovanie pravidiel, slušnosť a ohľaduplnosť voči verejnému priestoru. Ako píšu autori iniciatívy: „V novemberi si pripomíname odvahu mladých ľudí, ktorí sa nebáli ozvať. Dnes ju potrebujeme znova. Krieda v ruke je pokojný, viditeľný a zrozumiteľný spôsob, ako povedať, že mlčať nechceme.“
Prirovanie k Cintulovi
Emócie okolo prípadu ešte viac rozvíril vedúci úradu vlády Juraj Gedra, ktorý na sociálnych sieťach prirovnal popradského študenta k atentátnikovi Jurajovi Cintulovi, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica. „V Poprade sa našiel mentálny Cintula v mladom prevedení,“ napísal Gedra.
Jeho výrok vyvolal ostrú kritiku verejnosti aj občianskych iniciatív, ktoré označili takéto slová za neprimerané a nebezpečné.
Nahlásiť chybu v článku