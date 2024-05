Chodili dovnútra a poškodili ju: Spievajúca fontána v Košiciach čelí vandalom, mesto hrozí pokutami

K Spievajúcej fontáne v Košiciach pravidelne mieria kroky nielen domácich, ale aj turistov. Len málokto si nechá ujsť príležitosť vidieť jednu z hlavných dominánt východnej metropoly. 38-ročnú fontánu nedávno zrekonštruovali a pred mesiacom ju opäť sprístupnili.

Ako však informuje RTVS, ľudia sa k mestskej okrase správajú nezodpovedne. Vchádzajú do nej napriek zákazu a mesto už muselo riešiť aj poškodené trysky. Tie teraz nefungujú, ako by mali.

Za výtržníctvo hrozí pokuta

„Chodia sem aj dospelí, hlavne tí podgurážení alebo tí, ktorí sú v nálade. Ale najmä deti, ktoré si neuvedomujú, aké je tam nebezpečenstvo,“ upozornil projektový manažér Správy mestskej zelene v Košiciach Erik Kuzma.

Nejde však len o to, že nezodpovední návštevníci ničia majetok. „Voda z trysiek vychádza vo veľkom množstve. Tá najvyššia dosiahne až do 24 metrov a voda, keď dopadá, má určitú váhu, takže to môže aj ublížiť človeku,“ dodal Kuzma.

Hovorca Správy mestskej zelene v Košiciach, Marek Lukáč, okrem toho upozorňuje na skutočnosť, že pri fontáne je umiestnený zákaz vstupu, a to z každej strany.

Rekonštrukcia Spievajúcej fontány stála podľa Kuzmu takmer dva milióny eur. Za vstup do nej môže byť výtržníkom udelená pokuta vo výške 33 eur.