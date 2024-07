Chlapec našiel náhodou počas turistiky vzácny poklad starý 1800 rokov. Je na ňom vyobrazená bohyňa vojny

Tínedžer počas turistiky so svojím otcom našiel 1800-ročný prsteň s podobizňou rímskej bohyne vojny Minervy, uvádza Izraelský úrad pre starožitnosti (IAA). TASR informuje na základe správy portálu The Times of Israel.

Trinásťročný Yair Whitestone našiel prsteň na hore Karmel.

Úžasný objav

„Počas túry som si všimol malý zelený predmet, a tak som ho zdvihol. Bol skorodovaný, preto som si spočiatku myslel, že je to iba hrdzavá matica. Uvažoval som, že ju skúsim roztaviť, no potom mi, našťastie, došlo, že je to prsteň. Doma som si všimol, že je na ňom obrázok. Na prvý pohľad som si myslel, že je to nejaký bojovník,“ vyhlásil Whitestone.

„Na tomto krásnom prsteni, ktorý sa nám zachoval celý, vidíme obrázok nahej postavy v prilbe. V jednej ruke drží štít, v druhej kopiju,“ vyhlásil Nir Distelfeld z IAA. Zrejme bronzový prsteň podľa neho pochádza z neskorej rímskej doby z druhého alebo tretieho storočia nášho letopočtu a mohol patriť dievčaťu alebo žene žijúcej na farme v danej oblasti.

Je tiež možné, že ho stratil človek pracujúci v kameňolome, alebo bol súčasťou obety z neďalekého pohrebiska, dodal Distelfeld. Postavu na prsteni identifikoval ako rímsku bohyňu stratégie a vojny Minervu.

IAA o náleze informovala chlapcova rodina. Prsteň bol odovzdaný Oddeleniu národných pamiatok. Izraelské úrady ocenili tínedžera ako poctivého nálezcu a spolu s rodinou mu urobili súkromnú prehliadku Národného ústavu izraelskej archeológie Jay a Jeanie Schottensteinovcov v Jeruzaleme. Prsteň v ňom vystavia po dostavaní ústavu.