Chcú, aby sa za hanebné výroky ospravedlnil: Známe osobnosti kultúrneho života adresovali Ficovi výzvu

Slovník premiéra Roberta Fica je v tomto volebnom období veľmi tvrdý a predseda Smeru neraz útočí na rôzne skupiny obyvateľov. Všimli si to aj známi predstavitelia kultúrnej obce, ktorí ho vyzvali, aby sa ospravedlnil, informuje portál O médiách.

Podpisy známych osobností

“Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky robí to, čo predpisuje programové vyhlásenie vlády. Je to ministerstvo, ktoré chce, a bude v tom určite aj pokračovať, robiť slovenskú národnú kultúru, a nie kultúru transsexuálov alebo ľudí, ktorí nevedia, čo chcú. Nie kultúru zvrhlosti, nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva, bohužiaľ, do našej kultúrnej scény,“ vyhlásil premiér ešte 22. apríla.

Výzvu podpísalo 60 osobností, napríklad Zdena Studenková, Kamila Magálová, Emília Vášáryová, Richard Stanke, Zuzana Fialová, Juraj Kemka, Marek Majeský, Robert Roth, Henrieta Mičkovicová či Viliam Klimáček. Výzvu zverejňujeme v plnom znení: