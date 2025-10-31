Chceme, aby Ukrajina zvíťazila. Žiadny predstaviteľ tajnej služby by si nemal vystavovať tetovanie s mafiánom, tvrdí Kolíková

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Podľa Kolíkovej sa vláde už podarilo to, čo plánovala.

Hosťom moderátorky Karolíny Piliarovej v relácii interezu 1 na 1 bola poslankyňa za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita, bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, a počas diskusie prišlo aj na tému fungovania Slovenskej informačnej služby, jej dôveryhodnosti a vzťahu vlády k Rusku.

Kolíková v relácii pomenovala viacero vážnych, ale aj zarážajúcich skutočností, ktoré podľa nej ukazujú, kam sa Slovensko pod súčasnou vládou posúva.

„Nechceme mať na hraniciach Rusko“

Podľa Márie Kolíkovej by mala byť pre Slovensko jednoznačnou prioritou podpora Ukrajiny. „Je v našom záujme, aby na východnej hranici zvíťazila krajina, ktorá bola napadnutá. My nechceme mať na hranici Rusko. Chceme, aby Ukrajina zvíťazila a my sme sa cítili bezpečnejšie,“ povedala.

Zároveň kritizovala prístup predstaviteľov vlády, ktorí podľa nej namiesto odsúdenia agresie Moskve nadbiehajú. Pripomenula aj stretnutie premiéra Roberta Fica s Vladimirom Putinom v Číne, ktoré podľa nej pôsobilo až servilne. „Rozhovor s diktátorom začať slovami: Ako sa máte? je diplomaticky neprijateľné,“ skonštatovala.

Riaditeľ SIS podľa nej stráca dôveryhodnosť

Veľkú časť rozhovoru venovala Kolíková situácii v Slovenskej informačnej službe a osobe jej riaditeľa Pavla Gašpara. Podľa nej nemá odborné predpoklady na výkon funkcie a do čela tajnej služby sa dostal iba vďaka svojmu menu. „Jediným jeho predpokladom je, že je synom Tibora Gašpara,“ vyhlásila.

Upozornila tiež na nevyjasnené majetkové pomery šéfa SIS a na okolnosti jeho dopravnej nehody. „Očakávala by som, že ústavný činiteľ pred verejnosť predstúpi transparentne. Namiesto toho sa vytvára príbeh, ktorý sa snaží vinu zvaliť na druhého účastníka,“ uviedla Kolíková.

Dodala, že by mala byť bezpečnostná previerka Pavla Gašpara opätovne otvorená a že jeho správanie vrhá tieň na celú inštitúciu. „Žiadny predstaviteľ bezpečnostnej služby by si nemal na ruke hrdo vystavovať tetovanie s motívom mafiána. To nie je ikonická postava z filmu, to je symbol príslušnosti k mafii,“ povedala.

„SIS sa zaoberá nezmyslami, nie hrozbami“

Kolíková kritizovala aj spôsob, akým SIS pristupuje k svojej agende. Podľa nej sa služba sústreďuje na monitorovanie médií či umelé kauzy namiesto toho, aby chránila Slovensko pred reálnymi hrozbami. „SIS sa prihlásila k tvorbe absurdnej správy o štátnom prevrate. To nebolo nič iné, než umelý príbeh, aby sa prerušilo rokovanie o nedôvere vláde,“ povedala.

Dodala, že skutočným problémom je rastúci vplyv proruských skupín ako napríklad Brat za brata, ktorých činnosť považuje za nebezpečnú. „Takéto skupiny hovoria o partizánskych bunkách a paralelnej tajnej službe. To je presne to, čomu by sa mala SIS venovať,“ upozornila.

